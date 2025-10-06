Ascolti tv Affari Tuoi, i 3 segreti della riscossa: così De Martino ha ribaltato La Ruota della Fortuna
Il game show di Rai 1 ha finalmente raggiunto la concorrenza di Canale 5 nell’access prime time degli ascolti tv, ‘aiutato’ anche dal calcio e vincite stellari
Stefano De Martino ce l’ha fatta. Dopo una partenza a rilento e un settembre fiacco, fatto di sonore sconfitte negli ascolti tv contro La Ruota della Fortuna, ieri domenica 5 ottobre 2025 Affari Tuoi ha finalmente raggiunto i numeri di Gerry Scotti e ‘agganciato’ Canale 5 nell’access prime time. La scalata di De Martino, tuttavia, non è casuale e la battaglia dei dati Auditel resta più aperta che mai. Scopriamo tutti i dettagli.
Affari Tuoi raggiunge La Ruota della Fortuna negli ascolti tv: i segreti del ‘colpo’ di Stefano De Martino
Dopo un’estate turbolenta segnata dalla diffusione dei video intimi con Caroline Tronelli, il mese di settembre non è stato facile per Stefano De Martino neanche dal punto di vista professionale. Spostato nell’access prime time di Canale 5 in estate, Gerry Scotti è riuscito a ‘fidelizzare’ il pubblico e costruire un primato negli ascolti tv che neanche Affari Tuoi è riuscito a scalfire, incassando sonore batoste nella sfida a distanza dei dati Auditel. Con pazienza, tuttavia, De Martino è riuscito a invertire la rotta e ieri domenica 5 ottobre 2025 è arrivato il tanto atteso ‘aggancio’, con Affari Tuoi che ha raggiunto La Ruota della Fortuna volando oltre il 24% di share.
Per Stefano De Martino – come anticipato – si tratta di una ‘rivincita’ importante e tutt’altro che casuale. La risalita di Affari Tuoi negli ultimi giorni è stata indubbiamente aiutata dalle vincite stellari delle ultime puntate. Ieri Federica delle Marche si è aggiudicata ben 50mila euro, giovedì e venerdì è andato in scena un uno-due storico con una doppia vincita da 300mila euro; nel mezzo, Luca del Friuli si è portato a casa 100mila euro nella puntata di sabato, in cui è stata ospite anche Milly Carlucci. E a proposito di ospiie è impossibile non citare la presenza di Herbert Ballerina, l’ennesima intuizione di De Martino che ha portato nuovo brio in studio con uno dei suoi storici ‘compagni’ fin dai tempi di Stasera tutto è possibile.
Da sottolineare, infine, che la serata di ieri è stata ovviamente ‘alterata’ dal calcio. Il posticipo e big match della sesta giornata di Serie A Juventus-Milan ha condizionato e non poco gli ascolti tv, ‘rubando’ telespettatori soprattutto nel nord Italia, dove La Ruota della Fortuna (e anche Fabio Fazio, tornato al timone di Che Tempo Che Fa) è notoriamente più seguito rispetto ad Affari Tuoi, che riscuote consensi e numeri al sud. La sfida dell’access prime time tra De Martino e Scotti, insomma, è soltanto alle battute iniziali e già stasera sarà interessante vedere chi aprirà la settimana prendendosi il primato nei dati Auditel .
