Affari Tuoi, terremoto Rai per rimpiazzare De Martino in estate (e non solo): “L’errore non si ripeterà”

Cambiamenti in corso d’opera per la rete ammiraglia che punta, per la prossima estate, a proporre un game show del tutto inedito: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

In chiusura di questo 2025, che dal punto di vista degli ascolti e dei palinsesti televisivi ha indubbiamente presentato notevoli alti e bassi, la direzione della rete ammiraglia avrebbe già dato disposizioni ben precise sul nuovo anno. Da quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, l’intenzione dei vertici della tv pubblica sarebbe quella di proporre un nuovo game show da inserire nella fascia oraria dell’access prime time già dall’estate 2026. Ecco qualche dettaglio in più.

Rai 1, nuovo game show per l’estate 2026: l’indiscrezione

Da quanto raccontato da Affari Italiani, tra i vertici Rai vi sarebbe già l’idea di creare un nuovo access prime time per l’estate 2026. Seguendo le orme de La Ruota della Fortuna, che su Canale 5 è partita proprio in estate per poi esplodere con ascolti record e ottimi risultati in autunno, anche la Rai sarebbe dunque alla ricerca di una valida alternativa ad Affari Tuoi da proporre proprio a partire dalla prossima estate.

L’idea sarebbe dunque quella di proporre un nuovo game show già da maggio o giugno, sperando che possa seguire le stesse sorti del programma di Gerry Scotti che, a fronte di risultati veramente incredibili, è riuscito ad ottenere anche qualche promozione in prima serata, continuando poi la messa in onda in access prime time a oltranza. Insomma, la volontà dei vertici è tentare cambiamenti sostanziali per riuscire a competere con la rete del Biscione in estate (e magari anche dopo) proponendo qualcosa di nuovo, inedito e sorprendente.

Rai 1, aperti i provini per il nuovo access prime time

Partendo dunque da questi presupposti, secondo le indiscrezioni i vertici Rai avrebbero già iniziato a parlare del nuovo progetto con le varie società di produzione esterne, chiamate dunque a proporre nuovi format. A determinare quale o quali game show saranno poi prodotti sarà in definitiva il direttore del prime time Williams Di Liberatore, accanto ovviamente alle altre figure ai vertici. Nei prossimi mesi, verranno senza dubbio commissionati alle varie società in lizza i numeri zero dei diversi format, che verranno dunque valutati da chi di dovere.

Per ciò che riguarda la conduzione di questo nuovo progetto estivo, anche in questo caso i giochi risultano ancora del tutto aperti. L’approdo di Stefano De Martino alle redini di un nuovo game show non appare infatti automatico, soprattutto se, come accaduto nel 2025, De Martino deciderà di passare l’estate in tour teatrale. La priorità sarà senza dubbio trovare il format giusto, e solo dopo si potrà decidere a chi affidare questo importante progetto.

Programmi

