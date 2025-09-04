Affari Tuoi, Mediaset marca stretto De Martino e 'sacrifica' il calcio: mossa choc di Pier Silvio Berlusconi Il biscione vuole tenersi stretti i risultati dello Zio Gerry e per farlo ha deciso perfino di far traslocare la Coppa Italia: ecco che succede.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Mediaset ha deciso di marcare stretto Stefano De Martino e Affari Tuoi. Dopo un’estate ricca di successi in termini di ascolti per La Ruota della Fortuna, martedì 2 settembre, il diretto rivale di Gerry Scotti è tornato in onda e la guerra fino all’ultimo punto di share è iniziata. Se nella prima giornata lo scontro è stato vinto dallo storico game show di Canale 5, con il 24,17% di share contro il 22,6, la sonora conferma è arrivata ieri, con il secondo duello, dove ad avere la meglio è stato di nuovo lo Zio Gerry (23% di share con 4 milioni e 109mila spettatori contro i 3 milioni e 993 spettatori, e il 22,4% di share di Rai 1). Il biscione pare proprio volersi tener stretto il primato nell’access prime time, e proprio per questo ha messo a punto l’ennesima mossa per incollare sulle sue reti la maggioranza dei telespettatori. Vediamo come.

Mediaset sposta la Coppa Italia: la strategia per contrastare Affari Tuoi

Dopo il dominio da record di Affari Tuoi nell’access prime time nella scorsa stagione, è ovvio che ora Mediaset voglia tenersi stretti gli incredibili risultati de La Ruota della Fortuna. Dopo un’estata incontrastata, per assenza di competitor adeguati, con il ritorno in onda di Stefano De Martino la sfida entra nel vivo e le prime due serate hanno visto trionfare negli ascolti Gerry Scotti. Dati che Pier Silvio Berlusconi e la sua squadra vorrebbero mantenere a tutti i costi, tanto da decidere di far traslocare addirittura una partita di Coppa Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il match di calcio che vedrà in campo Milan-Lecce, previsto inizialmente su Canale 5 martedì 23 settembre alle 21:00, andrà in onda su Italia 1, lasciando ferma al suo posto La Ruota della Fortuna. Il pubblico, in questo modo, potrà dividersi equamente tra chi è appassionato del game show e chi invece preferisce di gran lunga seguire la partita. Un modo per accontentare tutti, come fanno presente alcuni utenti sui social, ma anche l’opportunità per Mediaset di accaparrarsi l’audience su due fronti, e raccogliere più spettatori possibile, sottraendoli, ovviamente ad Affari Tuoi.

Potrebbe interessarti anche