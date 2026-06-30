De Martino, il Mondiale fa bene solo a Gerry Scotti: perché il crollo di Affari Tuoi è colpa (anche) della Rai
I continui stop e le puntate cancellate per fare spazio alla Coppa del Mondo stanno affossando il game show dell’access prime time di Rai 1 contro La Ruota
Stefano De Martino incassa e La Ruota della Fortuna ringrazia. La programmazione ‘a spezzatino’ di Affari Tuoi, infatti, sta affossando l’access prime time di Rai 1 nella lunga battaglia degli ascolti contro Gerry Scotti e Canale 5. I continui stop e le puntate cancellate per fare spazio ai Mondiali si stanno rivelando un enorme limite per De Martino che, nelle ultime settimane, ha visto il gap con La Ruota farsi sempre più grande e, forse, incolmabile. Scopriamo tutti i numeri nel dettaglio.
Affari Tuoi crolla sotto i colpi de La Ruota della Fortuna: perché, il confronto degli ascolti
La recente programmazione ‘a singhiozzo’ di Affari Tuoi potrebbe essersi rivelata una scelta a dir poco controproducente per il game show di punta dell’access prime time di Rai 1. I numerosi stop per fare spazio alle partite dei Mondiali 2026 hanno infatti interrotto quella continuità che rappresenta uno degli elementi fondamentali del successo dei programmi quotidiani e il risultato è sotto gli occhi di tutti: La Ruota della Fortuna sta consolidando la propria leadership in access e per Stefano De Martino – anche nei giorni in onda – è sempre più complicato duellare contro Gerry Scotti. Il calo, come anticipato, non appare sorprendente. Il pubblico dei game show è storicamente molto fedele e abitudinario e, con un appuntamento interrotto ripetutamente, gli spettatori tendono a trovare un’alternativa. I dati delle ultime settimane evidenziano con chiarezza questa dinamica: La Ruota della Fortuna ha sempre prevalso su Affari Tuoi, sia nel numero di telespettatori sia nello share. Il distacco, in alcune serate, ha addirittura superato il milione di spettatori, facendo scattare l’allarme. Di seguito il confronto delle ultime puntate andate in onda:
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- Sabato 20 giugno | Affari Tuoi 3.188.000 spettatori, 23,7% di share – La Ruota della Fortuna 3.769.000 spettatori (+581.000), 27,3% di share
- Martedì 23 giugno | Affari Tuoi 3.767.000 spettatori, 22,6% di share – La Ruota della Fortuna 4.282.000 spettatori (+515.000), 25,3% di share
- Giovedì 25 giugno | Affari Tuoi 3.540.000 spettatori, 21,9% di share – La Ruota della Fortuna 4.184.000 spettatori (+644.000), 25,3% di share
- Sabato 27 giugno | Affari Tuoi 3.326.000 spettatori, 24,5% di share – La Ruota della Fortuna 3.593.000 spettatori (+267.000), 26,4% di share.
- Lunedì 29 giugno | Affari Tuoi 3.293.000 spettatori, 20,3% di share – La Ruota della Fortuna 4.381.000 spettatori (+1.088.000), 25,8% di share
La strana scelta Rai: Stefano De Martino e la caccia a Gerry Scotti
Va però precisato che il calo di Affari Tuoi non sembra riflettersi sull’intera fascia serale di Rai 1. Le partite dei Mondiali trasmesse in prima serata stanno infatti ottenendo risultati molto positivi, dominando negli ascolti ma intercettando un pubblico differente rispetto a quello di Affari Tuoi. Proprio per questo motivo, la scelta di prolungare Affari Tuoi fino a metà luglio, alternandolo continuamente alle partite, può essere oggetto di riflessione. Nello stesso periodo lo scorso anno il programma aveva già concluso la sua stagione televisiva. Una chiusura a fine giugno, lasciando completamente spazio all’evento calcistico, avrebbe probabilmente preservato l’identità e la continuità del format. La conclusione della stagione ora è prevista in concomitanza con il gran finale della Coppa del Mondo. Stefano De Martino saluterà definitivamente il pubblico di Rai 1 con ogni probabilità il prossimo 18 luglio, per poi lasciare spazio alla finalissima dei Mondiali il 19 e a Marco Liorni con L’Eredità in access a partire dal 20.
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