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Affari Tuoi, Martina Miliddi protagonista: il finale di puntata più dolce di sempre con Stefano De Martino

Herbert Ballerina esilarante: la frase di stasera 5 maggio 2026 accende Stefano De Martino e lo studio di Affari Tuoi.

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Martina Miliddi
RaiPlay

Risate e delusione nella nuova puntata di Affari Tuoi in onda stasera, martedì 5 maggio su Rai 1. Stefano De Martino ha condotto la partita di Paolo e Linda, giovane coppia dall’Emilia Romagna che ha cercato di strappare al Dottore la somma più alta possibile tra pacchi rossi e pacchi blu.

Affari Tuoi, la puntata del 5 maggio 2026: tutto quello che è successo

Paolo per la regione Emilia Romagna: viene da un piccolo paese nella provincia di Ravenna e lavora nel settore automobilistico. Con lui c’è Linda, la sua dolce metà. L’invenzione di Herbert Ballerina per questa sera è l’uovo in camicia e gilet. "Sono costretto a lavorare così", ha detto il comico dando inizio alla partita di Paolo insieme a Stefano De Martino e a tutto lo studio. I primi sei pacchi non fanno ben sperare: Paolo e Linda fanno fuori 50, 75 e 300mila euro chiamando i primi sei pacchi della gara. Il Dottore offre 20mila euro, ma si continua con la speranza di riuscire a raddrizzare il tiro. Ce la fanno, perché scovano il pacco "Ballerina" e Martina Miliddi irrompe in studio facendo gasare tutti sulle note di Freed from desire. La partita torna equilibrata e arriva puntuale l’offerta di cambio pacco: sia Paolo che Linda, all’unisono, decidono di mantenere il numero 19. Subito dopo annunciano la lieta novella: si sposeranno nel mese di luglio, dunque, c’è la volontà di portarsi a casa un bel gruzzoletto per coprire le spese. Gli invitati saranno circa 120 e De Martino ironizza: "chissà quanto mangiano".

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La domanda inaspettata a De Martino e Martina Miliddi

A questo punto della partita hanno ancora in ballo 100 e 200mila euro, cinque pacchi blu e il "Pacco Nero". Paolo e Linda tritano poi un’offerta più alta di 25mila euro. Il Dottore nota anche una somiglianza tra la compagna del concorrente e Caterina Balivo. I due rifiutano anche 30mila euro e continuano dovendo chiamare un solo pacco alla volta. Una bella rimonta che porta all’eliminazione di un pacco blu e l’offerta successiva da 35mila euro. Paolo dice di volersi divertire e continua con l’appoggio della sua Linda. Peccato che il tiro seguente fa sfumare il sogno da 200mila euro: si punta sul "Pacco Nero", che potrebbe contenere una somma importante, ma il Dottore smonta ogni entusiasmo proponendo due tiri dal valore di 15mila euro. Con solo i 100mila euro, Gennarino e il "Pacco Nero", Paolo ha cambiato il suo 19 con il pacco 5, ma i soldi erano nel pacco 8. Poco prima del finale, Paolo ha qualcosa da chiedere a Stefano e Martina da parte della sua bambina Emma. "Come si diventa ballerini professionisti?", il padrone di casa lascia la parola a Martina Miliddi, che dice senza esitazione: "Con pazienza e amore per la danza". La conclusione? Nel finale, i due accettano 22mila euro per non tornare a casa a mani vuote: nel loro pacco avevano Gennarino e il pacco più misterioso conteneva 20mila euro.

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