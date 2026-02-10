Martina Miliddi esplode sui social (grazie ad Affari Tuoi): la nuova ‘rivalità’ con Samira Lui La ballerina sta diventando, sera dopo sera, la nuova star del ‘gioco dei pacchi’ e presto potrebbe dare del filo da torcere anche alla showgirl di Canale 5.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

L’approdo di Martina Miliddi ad Affari Tuoi ha fatto molto bene sia alle sorti del programma che alla reputazione della stessa ballerina. Da circa metà gennaio Martina è diventata una presenza fissa del ‘gioco dei pacchi’ e in poche settimane il suo volto è diventato popolarissimo, con una crescita social di oltre 60mila follower. Parallelamente, vediamo i dati Auditel di Affari Tuoi in netta risalita proprio da qualche settimana, con De Martino che ad oggi tende a battere regolarmente il competitor Gerry Scotti. Coincidenza? Probabilmente no, perché l’ingresso di Martina potrebbe aver contribuito a ‘svecchiare’ il format e a creare nuovo hype. In altre parole, la ballerina sembrerebbe pronta a diventare una nuova stellina della Rai e, davanti a questo, il confronto diretto con Samira Lui appare inevitabile: scopriamo di più.

Martina Miliddi star di Affari Tuoi: i social ‘esplodono’

Ebbene sì, la giovane ballerina Martina Miliddi ha conquistato tutti con la sua presenza ormai fissa nel programma Affari Tuoi. Per quanto Martina fosse già conosciuta, sia per il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi che per la sua partecipazione a VivaRai2 e la presenza nel videoclip "prostata inflamada" con Checco Zalone, il debutto in Rai le ha permesso di ottenere una grandissima popolarità. Nel giro di poche settimane, il suo profilo Instagram è cresciuto di oltre 60mila followers arrivando a un seguito di circa 430mila persone. E questo sembra essere solo l’inizio per la bella ballerina, destinata a diventare la nuova stellina della rete ammiraglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martina Miliddi, la nuova ‘rivalità’ con Samira Lui

Il percorso di Martina Miliddi ricorda dunque ciò che in precedenza è accaduto alla bella e talentuosa Samira Lui che, grazie a La Ruota della Fortuna, in pochi mesi è diventata un volto amatissimo della televisione, tanto da poter decidere di rifiutare Sanremo per continuare a dedicarsi al suo ruolo accanto a Gerry Scotti. Anche a livello di numeri social le due ragazze non appaiono poi così lontane: se Martina può vantare ad oggi circa 430mila follower, un numero destinato a salire ancora, Samira Lui conta su Instagram circa 740mila seguaci.

L’ormai iconica sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, nonché tra Rai e Mediaset, è ora impersonata anche da questa nuova ‘rivalità’, sempre in senso positivo, tra i volti femminili dei due game show: Martina Miliddi da una parte e Samira Lui dall’altra. Due giovani ragazze che, a prescindere da tutto, non potranno che avere una carriera molto luminosa.

Potrebbe interessarti anche