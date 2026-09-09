Affari Tuoi, Pierluigi Lupo tagliato fuori, lo sfogo dopo l’esclusione: "Dispiace non abbia fatto il possibile per tenerci" Dopo tre stagioni da presenza ormai riconoscibile nel pubblico, Lupo non farà parte della nuova edizione del programma: l’ex figurante racconta cosa sarebbe accaduto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova stagione di Affari Tuoi ha portato con sé diversi cambiamenti e, tra le assenze che non sono passate inosservate, c’è quella di Pierluigi Lupo. Il volto diventato familiare al pubblico per i suoi ragionamenti matematici, le strategie suggerite ai concorrenti e le citazioni colte non è stato riconfermato, così come Thanat Pagliani. Una decisione arrivata dopo anni nei quali entrambi erano riusciti a trasformare una presenza nata quasi casualmente tra il pubblico in una parte riconoscibile del programma. Lupo, intervistato da Fanpage.it, ha raccontato di aver vissuto con amarezza la fine dell’esperienza, pur scegliendo di non trasformare la vicenda in una polemica. Al centro delle sue parole c’è anche il rapporto con Stefano De Martino, al quale riconosce il merito di averlo voluto nella trasmissione, ma rispetto al quale non nasconde una certa delusione.

Affari Tuoi: l’addio senza una spiegazione a Pierluigi Lupo

Secondo quanto raccontato da Lupo, la possibilità di proseguire anche nella nuova edizione non sembrava inizialmente così lontana. Alla cena di fine stagione ci sarebbe stata infatti una conversazione con De Martino nella quale era emersa la disponibilità a proseguire insieme anche dopo il trasferimento della produzione a Milano. Lupo e Thanat avevano dato la loro disponibilità, chiedendo però un sostegno per le spese legate a viaggio, vitto e alloggio.

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Proprio la questione economica, secondo Lupo, potrebbe aver rappresentato uno degli ostacoli: "Se vuoi tenere due persone all’interno del programma, le tieni. Ormai eravamo diventati dei veri e propri personaggi fissi, un punto di riferimento", ha spiegato, sottolineando come il loro ruolo fosse ormai molto più significativo rispetto a quello di semplici figuranti. La decisione, però, sarebbe arrivata senza una comunicazione particolarmente articolata. Il contratto precedente è scaduto dopo la stagione e i due non sono stati richiamati, senza che venisse fornita loro una motivazione precisa.

Il rapporto con Stefano De Martino

Lupo ha voluto comunque distinguere la propria amarezza da un giudizio negativo sul conduttore. De Martino, ha spiegato, è stato un importante punto di riferimento durante i due anni trascorsi insieme, anche se il suo mancato ritorno lo ha lasciato con un interrogativo.

"Ringrazio Stefano per l’opportunità che ci ha dato in questi anni, dispiace solo che non abbia fatto tutto il possibile per tenerci con sé", ha dichiarato. Particolarmente significativo è il ricordo dell’ultima registrazione, quando Lupo gli avrebbe detto: "Stefano, noi ci contiamo", ricevendo come risposta: "Lupo, non ti preoccupare". Parole che aveva interpretato come una rassicurazione e che lo avevano portato a sperare in una conferma fino alle ultime settimane di agosto.

L’ex volto del programma ha inoltre ricordato che la sua storia televisiva era cominciata ancora prima dell’arrivo di De Martino. È stato Amadeus a notarlo e a contribuire alla costruzione del personaggio che il pubblico avrebbe poi imparato a riconoscere, partendo da una semplice presenza nel pubblico.

Ora un nuovo progetto televisivo

L’esperienza a Affari Tuoi, dunque, potrebbe non rappresentare la conclusione del percorso televisivo di Lupo. Dopo vent’anni trascorsi come contabile amministrativo e una successiva esperienza nelle radio locali, l’obiettivo dichiarato è quello di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Lupo ha infatti raccontato di voler proporre un format settimanale dedicato a libri, cinema, televisione, musica e cultura pop, con ospiti in studio. Non esclude nemmeno un futuro ritorno in televisione insieme a Thanat, immaginando per entrambi uno spazio all’interno di programmi come Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show o La Volta Buona: "Non voglio portare risentimento né fare polemiche", ha chiarito, lasciando però emergere una convinzione precisa: l’esperienza a Affari Tuoi non deve diventare soltanto un ricordo, ma il punto di partenza per una nuova occasione televisiva.

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