Nella nuova puntata di Affari Tuoi, per la precisione nello Speciale Lotteria Italia, a giocare nel programma condotto da Stefano De Martino, in prima serata su Rai Uno il 6 gennaio 2026, è Alessandro, concorrente della regione Sardegna. L’uomo gioca col pacco numero 8 ed è accompagnato in studio, nella sfida contro il Dottore, dalla moglie Flaminia. Durante la serata, non solo pacchi e tanto amore, ma anche sane risate con gli ospiti: Francesca Chillemi, Giovanni Esposito, Nino Frassica, Claudia Gerini, Nicola Savino, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni. A loro, si uniscono a inizio serata Rocco Hunt e Noemi. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia del 6 gennaio 2026.

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, puntata 6 gennaio 2025: le pagelle

Stefano De Martino energico, voto 9: potevamo aspettarci qualcosa di diverso da un conduttore come Stefano? È da due anni che tiene vivo Affari Tuoi con il suo mood contagioso da mattatore instancabile – tra i più originali e dinamici degli ultimi anni – e oggi non è da meno, anzi supera se stesso e la performance dello scorso anno. Anche in questa occasione, infatti, Stefano De Martino arriva in ottima forma a fine serata, come se 4 ore di trasmissione per lui non fossero niente, e invece fanno tanto. Ma lui riesce a intrattenere fino all’ultimo senza mai tentennare, nemmeno per un secondo, e questo non è da tutti, soprattutto quando hai in studio ospiti pronti a interrompere in ogni momento.

Nino Frassica cerca un contatto con Gennarino, voto 9: conosciamo tutti la comicità di Nino Frassica, ma non è l’aspetto che colpisce di più in questa puntata dove il caos regna sovrano grazie a battute, balletti e botta e risposta tutti le ridere. Infatti, il comico e attore, prima di presentare Lupo come Raoul Bova (quante risate!), si mette in gioco pure con Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi, quando viene chiamato il suo pacco. Dopo aver giocato con De Martino, Nino chiede a Gennarino di saltare, ma il cagnolino è troppo distratto dal biglietto che Stefano ha in mano e infatti salta e si siede davanti al conduttore per cercare di acchiapparlo. Ma nel momento in cui Stefano passa il biglietto a Frassica, il cagnolino segue il comico e De Martino, scherzando, urla: "Venduto!" Gran bel momento, anche se breve, perché nessuno viene dimenticato, nemmeno la mascotte del programma: lo show si fa anche con lui e grazie a lui.

Herbert Ballerina è un Esibizionista, voto 8: che vulcano di battute Herbert, a partire da quelle sul lavoro di antiquario e sul vestito elegante: "Qua c’è scritto ‘no smoking’ dappertutto, ma visto che l’hai messo tu, Stefano, l’ho messo pure io". Ma il suo vero momento arriva quando canta in playback Esibizionista di Annalisa con gli occhiali da vera rockstar mentre si muove da una parte del palco, ballando anche con De Martino. E come lo fa bene! Un momento molto leggero che lascia il segno anche sui social.

Lo spirito del concorrente Alessandro, voto 8: a piacerci molto è lo spirito di Alessandro, che va sempre per la sua strada, fa il suo gioco pure quando la moglie non è d’accordo con le sue scelte. Per esempio, Alessandro decide di rifiutare i 58mila euro, andando contro al parere di Flaminia alla quale piange il cuore – è lei a dirlo – mentre trita l’assegno. In questa circostanza l’uomo si limita a dire che in una coppia è normale non essere sempre in sintonia e ha ragione, anche perché poi potrebbe subentrare la noia. Un altro esempio è il momento in cui Nicola Savino pensa che nel suo pacco ci siano solo 200 euro e Alessandro risponde che l’importante è ciò che pensa lui stesso, ovvero di avere i soldi nel proprio pacco. Non sarà particolarmente simpatico, né estroverso, ma la sua tranquillità e la serietà sono perfette in una trasmissione dove l’esuberanza degli ospiti basta (e avanza) per intrattenere il pubblico. Al termine della partita, la coppia porta a casa 22mila euro grazie all’assegno del Dottore accettato: avevano il pacco nero contenente solo 200 euro.

Claudia Gerini le sa tutte, voto 7.5: nonostante durante la partita si limiti perlopiù a sorridere e ballare con Brenda Lodigiani, nel quiz finale riesce a conquistare la possibilità di scegliere il pacco da 5 milioni di euro perché è la prima a rispondere bene a ben 3 domande, battendo tutti gli ospiti che stanno partecipando al gioco della Lotteria Italia. Una bella soddisfazione per lei, che prende il pacco con un movimento deciso e focoso del corpo. Quindi diventa anche una femme fatale per qualche secondo!

Thanat vestito da Befana, voto 7: questa sera ad Affari Tuoi c’è anche il pacco della Befana, ma nessuno si aspettava di veder entrare in studio Thanat vestito dalla persona che porta i dolci ai bambini, con tanto di scopa e abbigliamento adatto per l’occasione. Insomma, anche questa sera Thanat è protagonista della puntata in un modo unico e inaspettato, e lancia pure la pubblicità!

Francesco Paolantoni emotivamente coinvolto, voto 7: con Paolantoni qualche sana risata non manca mai, perché a volte una semplice reazione a un evento fa più ridere di una battuta ben assestata. E il comico lo sa bene, visto che fa di queste reazioni (e di improvvisazioni nonsense) la sua forza comica. Però questa sera Francesco sembra molto coinvolto emotivamente dalla partita, in particolare quando Alessandro, il concorrente, perde i 300mila euro col tiro che precede il gran finale che vede ancora in gioco i pacchi da 1 euro e quello nero. Infatti, l’attore urla "no" due volte e lo fa con un’espressione molto seria e dispiaciuta. E questa volta la sua reazione è vera, autentica, o almeno così appare. Bellissimo vedere ospiti che si lasciano coinvolgere totalmente da tutto ciò che accade. Infine, non possiamo dimenticare il bacio a stampo sulle labbra che Paolantoni dà a Stefano De Martino dopo avergli detto "quanto sei bello". Un gesto che è simbolo di un’amicizia vera e profonda.

Lupo diventa Raoul Bova, voto 5: l’opinionista si presta a fingersi Raoul Bova nel corso di un siparietto di Nino Frassica, ma sembra essere in imbarazzo davanti al pubblico, tanto che le uniche parole che dice quando Stefano De Martino gli chiede se sia davvero Bova sono "lo garantisco". Insomma, lo scorso anno aveva osato di più e fatto meglio, oggi dà l’impressione di essere molto teso e a disagio, nonostante dovrebbe essere abituato a situazioni scomode, anche visto che nelle puntate di Affari Tuoi veniva spesso preso in giro scherzosamente da De Martino.

Francesca Chillemi assente, voto 4: ride, applaude ma non interviene mai, se non per rispondere a domande mirate (rare) del conduttore. Sempre sorridente, questo dobbiamo dirlo, ma poco partecipe con le parole: è vero, non è facile interagire in una situazione così caotica, e Francesca Chillemi sembra proprio sentirsi a disagio, come se questo programma fosse molto distante dalla sua comfort zone. E ci sta, considerando appunto il disordine che viene a crearsi in studio, però da lei ci aspettavamo qualcosina di più in termini di partecipazione e invece sembra un po’ persa, forse perché troppo stanca (è diventata madre solo tre mesi fa), e desiderosa di essere da tutt’altra parte.

Lotteria Italia: i biglietti vincenti

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia:

Il primo premio da 5 milioni di euro, pescato dalla Gerini, è stato venduto a Roma (T270462);

Il secondo premio da 2 milioni e 500mila euro, pescato da Rocco Hunt, è stato venduto a Ciampino, in provincia di Roma (E334755);

Il terzo premio da 2 milioni, pescato da Noemi, è stato venduto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia (L430243);

Il quarto premio da un 1 milione e 500mila euro, pescato dalla Chillemi, è stato venduto a Jerzu, in provincia di Nuoro (D019458);

Il quinto premio da 1 milione di euro, pescato da Frassica, è stato venduto ad Albano Laziale, in Roma (Q331024);

Il premio speciale della Lotteria Italia 2026, dal valore di 300 mila euro, è stato venduto Auronzo di Cadore (Belluno): M 291089.

