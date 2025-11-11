Affari Tuoi, la strigliata di Antonella Clerici a Stefano De Martino: "Non farlo", c'entra Gerry Scotti
Alla vigilia del debutto di The Voice Senior, la conduttrice usa l’ironia per rivolgersi al collega di Affari Tuoi e parla del suo entusiasmo per la nuova stagione del talent.
Antonella Clerici è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 con la nuova edizione di The Voice Senior, in partenza il 14 novembre. Un programma che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie alle storie dei concorrenti e all’atmosfera calorosa che la padrona di casa sa creare. Questa volta la squadra cambia: via Gigi D’Alessio, pronto per un nuovo progetto su Canale 5, arrivano Nek come coach solista e Rocco Hunt accanto a Clementino. Una novità che promette di dare nuova energia a un format che non ha mai perso la sua autenticità. Nel presentare la stagione, Clerici ha ricordato quanto sia affezionata a questo programma che, tra versioni Senior, Kids e Generation, è arrivato ormai alla sua undicesima edizione.
Il messaggio (ironico) di Antonella Clerici a Stefano De Martino
Per la Clerici, la forza di The Voice resta la sua umanità: "I concorrenti non cercano il successo o la carriera, ma vogliono condividere una passione", ha detto con la sincerità che la contraddistingue. Come ormai accade spesso, Antonella non ha perso l’occasione per scherzare in diretta anche nel suo È sempre mezzogiorno. Mentre ricordava al pubblico l’appuntamento con la prima puntata di The Voice Senior, ha lanciato un messaggio al collega di Affari Tuoi: "Subito dopo Affari Tuoi ci siamo noi. Stefano, non chiudere troppo tardi… Vogliamo la linea subito? No, basta il giusto", ha detto ridendo, tra i piatti e i sorrisi della sua cucina televisiva.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un tono leggero, ma non privo di un fondo di verità. Negli ultimi mesi la fascia dell’access prime time è diventata una delle più delicate per la Rai: tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna la sfida è serrata, e la durata dei programmi si allunga sempre più, ritardando l’inizio della prima serata. Clerici lo sa bene e, con il suo modo diretto ma affettuoso, ha voluto ricordare che anche il pubblico merita orari più regolari.
The Voice Senior, la battuta di Antonella Clerici
Alla conferenza stampa di The Voice Senior è tornata sull’argomento, spiegando che non si tratta di una polemica, ma di una semplice battuta tra colleghi: "Ogni tanto a De Martino dico: ‘Mi raccomando, chiudi veloce e lanciami bene’, perché se vai troppo lungo non cominciamo mai". Parole che dimostrano un clima di grande complicità. Clerici ha anche ricordato la sua esperienza passata ad Affari Tuoi: "Io l’ho fatto coi pacchi rosa. Credo di essere stata l’unica donna al mondo ad averlo condotto, ma ero negata, avevo l’incubo del dottore che non capivo mai quello che mi diceva".
Il rispetto per i colleghi e per il pubblico
Antonella non nasconde di apprezzare molto il lavoro del collega e chiarisce che il suo è solo un gioco televisivo tra amici: "Mi piace molto Affari Tuoi, è un bellissimo gioco, ma direi di no, ho già il mezzogiorno e tanta altra roba. È giusto lasciare spazio a Stefano, che è giovane e bravo". Così, tra un sorriso e un rimprovero affettuoso, la conduttrice ribadisce ancora una volta la sua filosofia.
Potrebbe interessarti anche
Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno
Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata i...
Che Tempo Che Fa, da Fazio Greta Thunberg e l'attore più amato d'Italia: le anticipazioni
Stasera 2 novembre nuova puntata del talk sul canale Nove: in studio anche Margaret ...
Rai, le novità di novembre 2025: Lino Guanciale torna con Ricciardi, Antonella Clerici riparte senza la sua star
Fiction, serie Tv e show Rai, le novità più attese del mese di novembre 2025: da Il ...
Antonella Clerici esagera, dopo Nek un’altra super star a The Voice Senior. Chi 'cancella' Gigi D’Alessio
Nuovo ingresso nella giuria di The Voice Senior: in coppia con Clementino ci sarà Ro...
Antonella Clerici sbotta in diretta Tv: "Che cavolo vuoi?", poi le urla di chef Mainardi
Risate, doppi sensi e un imprevisto finale a È sempre mezzogiorno: Clerici trasforma...
È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici non crede ai suoi occhi: “Programma surreale”, poi la commozione
La puntata di oggi si è aperta con un siparietto esilarante che ha visto come protag...
Antonella Clerici, tra genuinità e popolarità senza tempo: i segreti della regina del mezzogiorno
Un successo dato da autenticità e sorrisi e che ha resto È sempre Mezzogiorno uno de...
Antonella Clerici 'dimezzata', perché la Rai ha tagliato È Sempre Mezzogiorno
La conduttrice ha condotto il consueto appuntamento del cooking show di Rai 1 in ver...