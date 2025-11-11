Affari Tuoi, la strigliata di Antonella Clerici a Stefano De Martino: "Non farlo", c'entra Gerry Scotti Alla vigilia del debutto di The Voice Senior, la conduttrice usa l’ironia per rivolgersi al collega di Affari Tuoi e parla del suo entusiasmo per la nuova stagione del talent.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Antonella Clerici è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 con la nuova edizione di The Voice Senior, in partenza il 14 novembre. Un programma che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie alle storie dei concorrenti e all’atmosfera calorosa che la padrona di casa sa creare. Questa volta la squadra cambia: via Gigi D’Alessio, pronto per un nuovo progetto su Canale 5, arrivano Nek come coach solista e Rocco Hunt accanto a Clementino. Una novità che promette di dare nuova energia a un format che non ha mai perso la sua autenticità. Nel presentare la stagione, Clerici ha ricordato quanto sia affezionata a questo programma che, tra versioni Senior, Kids e Generation, è arrivato ormai alla sua undicesima edizione.

Il messaggio (ironico) di Antonella Clerici a Stefano De Martino

Per la Clerici, la forza di The Voice resta la sua umanità: "I concorrenti non cercano il successo o la carriera, ma vogliono condividere una passione", ha detto con la sincerità che la contraddistingue. Come ormai accade spesso, Antonella non ha perso l’occasione per scherzare in diretta anche nel suo È sempre mezzogiorno. Mentre ricordava al pubblico l’appuntamento con la prima puntata di The Voice Senior, ha lanciato un messaggio al collega di Affari Tuoi: "Subito dopo Affari Tuoi ci siamo noi. Stefano, non chiudere troppo tardi… Vogliamo la linea subito? No, basta il giusto", ha detto ridendo, tra i piatti e i sorrisi della sua cucina televisiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un tono leggero, ma non privo di un fondo di verità. Negli ultimi mesi la fascia dell’access prime time è diventata una delle più delicate per la Rai: tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna la sfida è serrata, e la durata dei programmi si allunga sempre più, ritardando l’inizio della prima serata. Clerici lo sa bene e, con il suo modo diretto ma affettuoso, ha voluto ricordare che anche il pubblico merita orari più regolari.

The Voice Senior, la battuta di Antonella Clerici

Alla conferenza stampa di The Voice Senior è tornata sull’argomento, spiegando che non si tratta di una polemica, ma di una semplice battuta tra colleghi: "Ogni tanto a De Martino dico: ‘Mi raccomando, chiudi veloce e lanciami bene’, perché se vai troppo lungo non cominciamo mai". Parole che dimostrano un clima di grande complicità. Clerici ha anche ricordato la sua esperienza passata ad Affari Tuoi: "Io l’ho fatto coi pacchi rosa. Credo di essere stata l’unica donna al mondo ad averlo condotto, ma ero negata, avevo l’incubo del dottore che non capivo mai quello che mi diceva".

Il rispetto per i colleghi e per il pubblico

Antonella non nasconde di apprezzare molto il lavoro del collega e chiarisce che il suo è solo un gioco televisivo tra amici: "Mi piace molto Affari Tuoi, è un bellissimo gioco, ma direi di no, ho già il mezzogiorno e tanta altra roba. È giusto lasciare spazio a Stefano, che è giovane e bravo". Così, tra un sorriso e un rimprovero affettuoso, la conduttrice ribadisce ancora una volta la sua filosofia.

Potrebbe interessarti anche