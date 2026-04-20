Affari Tuoi e La Ruota ‘infiniti’, interviene Luciana Littizzetto: l’appello (velenoso) a Rai e Mediaset sui tempi della prima serata Negli anni, l’orario d’inizio della prima serata televisiva si è allungato a dismisura e la comica ha reso pubblico il pensiero di molti telespettatori.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Se pensiamo che, un tempo, la prima serata televisiva iniziava al massimo attorno alle 20.30, è evidente come la programmazione televisiva sia cambiata in maniera radicale. Di recente, e in modo sempre più evidente negli ultimi mesi, l’orario di partenza dei programmi della prima serata si è progressivamente spostato in avanti, fino a sfiorare (e spesso superare) le 22. Un effetto domino innescato soprattutto dalla guerra degli ascolti nell’access prime time, dove la sfida tra i giochi, e in particolar modo Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, si è fatta sempre più serrata e strategica, allungando i tempi fino al limite. Il risultato? Una prima serata che slitta, reti costrette ad adeguarsi per non perdere terreno e spettatori sempre più insofferenti davanti a palinsesti che sembrano non tener conto dei ritmi reali della vita quotidiana. Proprio ieri, a Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha finalmente dato voce a milioni di spettatori con un appello da applausi: ecco cosa ha detto.

Luciana Littizzetto, l’appello a Rai e Mediaset è da applausi

Con Affari Tuoi su Rai 1 che non finisce prima delle 21.45, e La Ruota della Fortuna che su Canale 5 prosegue fino alle 22, potersi guardare un programma o un film in prima serata è diventata una vera e propria impresa. In tutto questo, l’unica che è veramente riuscita a dare voce al malcontento dei telespettatori è l’iconica Luciana Littizzetto che, a Che Tempo Che Fa, si è resa protagonista di un appello da applausi. "Volevo fare un appello a nome mio e di un sacco di persone che incontro per la strada. Mi rivolgo a quelli che fanno il palinsesto della televisione generalista, non quella delle piattaforme o della tv on demand, ma quella normale dove si paga il canone e che guarda la maggior parte delle persone. Potete far iniziare la prima serata ad un’ora decente?", ha infatti esordito la comica.

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Luciana Littizzetto, con la sua iconica verve, ha poi continuato affermando: "Se si chiama prima serata vuol dire che si deve fare nella prima parte della serata sennò si chiamava prima nottata. Cioè non è possibile che parte la prima serata alle dieci di sera. Ma cosa pensano che la gente la mattina non va a lavorare e non abbiamo una mi***ia da fare? Non è normale. Ti devi svegliare, portare i bambini a scuola o pensano che siamo un popolo di gufi e pipistrelli? Non sono la sola a pensarla così, non è che bisogna fare il bagno nella Red Bull per rimanere svegli".

Affari Tuoi e La Ruota ‘infiniti’, l’appello di Luciana Littizzetto a Pier Silvio e Giorgio Meloni

Le parole di Luciana Littizzetto hanno centrato perfettamente il problema, e la sua conclusione non è stata da meno. "La sera Cesaroni, poi la mattina… prima non era così. Una volta si diceva ‘a dormire dopo Carosello’, adesso se vai a dormire dopo Affari Tuoi vai a scuola alle due di pomeriggio. Insomma un appello a Pier Silvio Berlusconi e al direttore della Rai Giorgio Meloni e al signor Warner, per piacere fate iniziare la prima serata a un’ora normale. Ci sono tutti questi giochi bellissimi, condotti da gente strepitosa, fanno un sacco di ascolti ma se tu vuoi vedere tutta la puntata della Ferilli che dice ‘Scescilia’ non ce la fai, se vuoi vedere Luisa Ranieri che fa la preside non ce la fai. Basta fare un accordo che noi andiamo a lavorare alle undici di mattina, tutti contenti e la situazione si risolve".

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