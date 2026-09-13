Affari Tuoi, la proprietaria di Gennarino commuove tutti: "Quando sente la sigla a casa..." Gennarino, il Jack Russell di Affari Tuoi, ha lasciato la tv per la pensione, ma non ha dimenticato il programma di Stefano De Martino

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Gennarino, il Jack Russell di Affari Tuoi, ha lasciato la tv per la pensione, ma non ha dimenticato il programma di Stefano De Martino

Per otto anni è stato un volto, anzi un muso, amatissimo della televisione italiana. A volerlo ad Affari Tuoi era stato proprio Stefano De Martino, nell’aprile di un anno fa. Da allora, il cane è diventato una presenza riconoscibile e particolarmente apprezzata dagli spettatori, tanto da conquistare un seguito autonomo anche sui social.

Ora Gennarino è ufficialmente in pensione, ma il legame con Affari Tuoi sembra essere rimasto intatto. A raccontare cosa accade quando nella casa di famiglia parte la sigla del programma di Rai1 è Raffaella Gasbarro, proprietaria di Seven, il Jack Russell diventato una vera mascotte televisiva accanto a Stefano De Martino.

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Affari Tuoi, Gennarino ancora molto legato alla trasmissione

"Appena sente la sigla si gira verso il televisore", racconta Gasbarro al settimanale DiPiù. Un gesto apparentemente semplice, ma che racconta quanto quel jingle sia rimasto associato nella memoria del cane agli anni trascorsi sul piccolo schermo. Poi, però, arriva il particolare più tenero: "Chiude gli occhi e si addormenta in braccio a mia figlia, che è la sua preferita".

Il pubblico aveva imparato a conoscerlo con il nome di Gennarino, quello con cui Stefano De Martino lo chiamava affettuosamente durante le sue incursioni ad Affari Tuoi. Per la sua famiglia, però, è sempre stato Seven. Il Jack Russell ha raggiunto una notevole popolarità televisiva prima nei panni di Lupa nella fiction Rocco Schiavone, dove ha lavorato per diversi anni, e successivamente con le sue apparizioni nel game show dei pacchi.

Con la conclusione della precedente stagione di Affari Tuoi, tuttavia, è arrivato il momento del ritiro.

L’età avanzata di Gennarino e il ritiro da Affari Tuoi

La ragione è soprattutto legata all’età e al benessere dell’animale. Seven ha compiuto 14 anni lo scorso giugno ed è quindi un cane anziano. La nuova stagione di Affari Tuoi, inoltre, è stata trasferita da Roma a Milano: per continuare a partecipare al programma, il Jack Russell avrebbe dovuto affrontare continui spostamenti, una condizione considerata troppo stressante dalla famiglia.

Al suo posto è arrivato Tommasino, un altro cane della famiglia, figlio della sorella di Seven. Ma l’assenza di Gennarino non è passata inosservata. Secondo quanto raccontato dalla sua proprietaria, numerosi spettatori avrebbero manifestato sui social il dispiacere per il suo addio alla trasmissione, arrivando a dire di non voler più seguire il programma senza la presenza della mascotte.

Anche nella vita quotidiana Seven continua comunque, e giustamente, a essere trattato come un membro della famiglia. "Lo sproniamo a fare attività fisica", spiega Gasbarro, che intende mantenerlo attivo non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche mentale. La preoccupazione della famiglia è infatti che il passaggio improvviso da una vita ricca di stimoli, persone e attività a una routine più tranquilla possa essere difficile da affrontare per lui.

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