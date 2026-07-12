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Affari Tuoi, l’ultima settimana di De Martino: la nuova programmazione (e lo stop rischiosissimo)

Ultima settimana per Affari Tuoi: il 18 luglio l’ultima puntata prima dello stop. Dal 20 luglio Liorni sostituisce De Martino, mentre Scotti resta in onda con La Ruota della Fortuna.

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Redazione

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Affari Tuoi vede ormai il traguardo di fine stagione. Da oggi, domenica 12 luglio 2026, scatta infatti il countdown dell’ultima settimana di messa in onda del gioco dei pacchi. Stefano De Martino ha davanti a sé ancora cinque puntate prima di salutare il pubblico e godersi circa due mesi di ferie. Uno stop meritato che, però, come già accaduto lo scorso anno, potrebbe nascondere una grossa insidia in vista della ripartenza di settembre.

Gerry Scotti e Stefano De Martino

Gerry Scotti e Stefano De Martino

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Affari Tuoi, la programmazione dell’ultima settimana prima delle ferie

Da oltre un mese la programmazione di Affari Tuoi procede a singhiozzo, tra puntate cancellate e altre trasmesse in formato short. Il motivo è noto: i Mondiali di calcio in corso negli Stati Uniti, in Messico e in Canada hanno rivoluzionato il palinsesto di Rai 1. De Martino si è infatti fermato più volte per lasciare spazio alle dirette delle partite acquistate in esclusiva dalla Tv di Stato.

Ora che il torneo si avvia verso la conclusione, il game show ritrova un minimo di continuità, ma il sipario sta per calare anche sulla stagione di Affari Tuoi. Restano infatti da trasmettere le puntate di domenica 12, lunedì 13, martedì 14, venerdì 17 e sabato 18 luglio. Il programma si fermerà invece mercoledì 15 e giovedì 16 luglio per lasciare spazio alle semifinali della FIFA World Cup, Spagna-Francia e Inghilterra-Argentina. Salterà anche l’appuntamento di domenica 19 luglio: quella che inizialmente avrebbe dovuto essere l’ultima puntata stagionale lascerà infatti spazio alla finale dei Mondiali, in programma alle ore 21. Di conseguenza, l’ultimo appuntamento con Affari Tuoi sarà quello di sabato 18 luglio.

Il calendario dell’ultima settimana:

  • Domenica 12 luglio: in onda
  • Lunedì 13 luglio: in onda
  • Martedì 14 luglio: in onda
  • Mercoledì 15 luglio: non in onda (semifinale 1: Spagna-Francia)
  • Giovedì 16 luglio: non in onda (semifinale 2: Inghilterra-Argentina)
  • Venerdì 17 luglio: in onda
  • Sabato 18 luglio: in onda (ultima puntata)
  • Domenica 19 luglio: non in onda (finale dei Mondiali)
  • Da lunedì 20 luglio: stop estivo

Affari Tuoi: quando si ferma e quando riparte

Da lunedì 20 luglio l’access prime time di Rai 1 passerà nelle mani di Marco Liorni, che guiderà L’Eredità – Summer Edition per la seconda parte di luglio e per tutto agosto. Per De Martino inizieranno così le vacanze. Ferie meritate, ma potenzialmente insidiose: il rischio è infatti quello di ritrovarsi a settembre nella stessa situazione vissuta un anno fa.

Le ferie rischiose di De Martino contro La Ruota della Fortuna

Mentre Affari Tuoi sarà in pausa estiva fino al 5 settembre, La Ruota della Fortuna continuerà ad andare in onda per tutta l’estate. Gerry Scotti è infatti riuscito a convincere Mediaset a non interrompere il game show nemmeno ad agosto, facendo così slittare a dicembre 2026 il debutto di Let’s Make a Deal con Enrico Papi.

Lo scenario sarà quindi molto simile a quello dell’estate 2025: Affari Tuoi fermo e La Ruota della Fortuna in onda senza interruzioni. Una strategia che lo scorso anno consentì a Gerry Scotti di accumulare un importante vantaggio negli ascolti, poi recuperato da Stefano De Martino soltanto nei primi mesi del 2026 anche grazie all’inserimento nel cast di Herbert Ballerina e Martina Miliddi..

Il timore, in casa Rai, è che la storia possa ripetersi. Stavolta, però, Viale Mazzini ha deciso di affidarsi a un titolo forte come L’Eredità in versione ‘Summer edition’, invece di puntare sul meno attrattivo Techetechetè che l’estate passata fu travolto da Scotti. Sulla carta la sfida di Marco Liorni resta comunque tremendamente complicata. Per quanto amato dal pubblico, difficilmente impedirà a La Ruota della Fortuna di dominare gli ascolti durante tutta l’estate.

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