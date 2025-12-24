Affari Tuoi e L'Eredità, la Rai spinge (e svolta) con De Martino e Liorni: il nuovo calendario natalizio
Nessuno stop festivo per i game show più amati della rete ammiraglia che terranno compagnia ai telespettatori anche durante le feste: scopriamo di più.
Siamo ormai arrivati ai giorni di festa che iniziano proprio con la tanto attesa Vigilia di Natale e terminano con l’Epifania del 6 gennaio. Giorni che, anche in televisione, vedranno alcuni sostanziali cambiamenti proprio per la pausa festiva di molti programmi. Quest’anno, però, la Rai ha voluto sorprendere i propri telespettatori con una sorpresa speciale: i due game show più amati della rete ammiraglia continueranno anche nei giorni di festa per tenere compagnia a chi per la Vigilia e per Natale avrà voglia di sintonizzarsi su Rai 1: ecco i dettagli.
L’Eredità e Affari Tuoi non si fermano: calendario natalizio
Se negli anni precedenti anche la Rai ci ha abituati alla consueta pausa natalizia dei suoi programmi di punta, quest’anno la rete ammiraglia ha invece deciso di fare ai tanti telespettatori un regalo speciale. I due game show di punta, ovvero L’Eredità e Affari Tuoi, rispettivamente in onda ogni giorno nella fascia oraria del preserale e dell’access prime time, non si fermeranno nemmeno durante le feste. Marco Liorni, con le immancabili professoresse Greta e Linda, e Stefano De Martino terranno compagnia agli italiani anche durante la Vigilia, il Natale e Santo Stefano.
Ovviamente, questa messa in onda non stop sarà possibile grazie alle puntate già registrate in precedenza e che permetteranno a conduttori e protagonisti di godersi i giorni di festa insieme ai propri cari, senza però lasciare i telespettatori a bocca asciutta. Una scelta certamente non casuale ma ben pensata dalla rete di Viale Mazzini per proporre anche nei giorni di festa dei prodotti televisivi che puntualmente sono in grado di garantire ottimi ascolti. Nulla è dunque lasciato al caso, nemmeno a Natale.
Affari Tuoi e L’Eredità, i game show di punta di Rai 1
L’Eredità e Affari Tuoi sono ad oggi due dei programmi più amati e seguiti di Rai 1 e a conferma di questo ci sono proprio gli ottimi ascolti che ogni sera riescono a registrare. Solo nelle puntate di ieri, martedì 23 dicembre, L’Eredità ha conquistato 4.454.000 spettatori con uno share del 27,2%, mentre Affari Tuoi ha incollato allo schermo 4.474.000 spettatori con il 22,7% di share. Risultati indubbiamente soddisfacenti che hanno quindi portato i vertici a decidere di approfittare del grande apprezzamento da parte del pubblico anche nel periodo natalizio, a maggior ragione a fronte di tanti altri programmi che invece andranno in pausa. Una scelta che non potrà che essere apprezzata dai tanti spettatori che ogni sera sono abituati alla compagnia Marco Liorni e Stefano De Martino all’ora di cena.
