Affari Tuoi, Herbert Ballerina: “Perché io e De Martino funzioniamo”. Poi il retroscena su Checco Zalone L’attore e comico ha voluto ringraziare l’amico conduttore, raccontando la loro amicizia lontano dalle telecamere e rivelando qualcosa in più di sé.

Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano, negli ultimi mesi è letteralmente esploso. Nonostante fosse già un attore comico particolarmente amato e conosciuto, il suo debutto ad Affari Tuoi insieme all’amico Stefano De Martino lo ha portato ad essere ancora più amato e apprezzato dal pubblico per la sua innata ironia. Ed è proprio per questo che, tra le pagine del settimanale DiPiù, Herbert ha voluto ringraziare De Martino raccontando la loro sintonia davanti e dietro le telecamere, con qualche nuova rivelazione anche su di sé: ecco cosa ha detto.

Herbert Ballerina ad Affari Tuoi: "Ecco perché io e De Martino funzioniamo"

Stefano De Martino ed Herbert Ballerina sono senza alcun dubbio una coppia artistica che funziona. Lo dimostra l’enorme successo di Affari Tuoi, cresciuto ancor di più da quando il comico è entrato a far parte del cast fisso del programma. "Con Stefano ci siamo trovati subito, anche perché ridiamo delle stesse cose. Forse perché Stefano e io ci capiamo al volo. Non smetterò mai di ringraziarlo, perché continua a credere in me. Mi ha fatto diventare famosissimo. La mia intesa con Stefano è fortissima: siamo grandi amici e ci frequentiamo anche lontano dalle telecamere. Ormai siamo una coppia collaudata, una coppia di fatto", ha rivelato Herbert a DiPiù.

Herbert Ballerina, gli esordi e il retroscena su Checco Zalone

Prima di diventare un attore famoso, Herbert aiutava i genitori nel loro negozio di regali e accessori per la casa a Campobasso. Il sogno di fare l’attore, che coltivava fin da ragazzino, è diventato realtà dopo gli studi al Dams di Bologna e il trasferimento di Herbert a Milano. "In realtà, la prima volta mi hanno chiamato come tecnico: pensavano che io fossi un operatore di ripresa. Ho accettato, anche se non avevo mai preso in mano una telecamera, e infatti si sono accorti subito che non ero capace. Allora ho chiesto di mettermi alla prova come attore nei video trasmessi da ‘Mai dire gol’, ed è andata bene".

Herbert ha poi raccontato che il cinema è arrivato nella sua vita per caso grazia all’iconico Checco Zalone. "Un giorno, Checco Zalone mi ha contattato su Facebook. ‘Ti scrivo qui perché non ho il tuo numero, ti ho visto a Mai dire gol e ti vorrei nel mio team’, era il suo messaggio. Pensavo a uno scherzo, invece era tutto vero: mi sono ritrovato nel cast di Che bella giornata, nel ruolo dell’amico ingenuo di Checco".

