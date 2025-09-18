Affari Tuoi, la gufata ‘segreta’ contro La Ruota della Fortuna (passata inosservata): cosa ha fatto Stefano De Martino Nella puntata di ieri, il conduttore del game show Rai avrebbe scelto una sigla molto particolare per mandare un messaggio ai rivali de La Ruota della Fortuna. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Non un omaggio, ma una ‘gufata’ vera e propria contro i rivali. Questo sarebbe il significato del gesto di ieri sera, scelto da De Martino – come rivela adesso un esperto – per colpire in sordina La Ruota de La Fortuna. Il conduttore di Affari Tuoi, in sostanza, avrebbe concordato con il programma di mandare in onda una sigla ben precisa, che a quanto pare verrebbe considerata di cattivo auspicio nei corridoi Mediaset. Mentre il web, confuso, si era già lanciato in lodi sperticate al presunto ‘fair play’ di De Martino. Vediamo i dettagli qui sotto.

Affari Tuoi, l’indiscrezione sulla ‘gufata’ segreta di De Martino

La lotta degli ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua. Da settimane, lo show rilanciato da Gerry Scotti sta battendo sistematicamente nello share il gioco dei pacchi. Un risveglio amaro, per De Martino, che lo scorso anno aveva dominato in lungo e in largo il preserale. Ma la rivalità tra i due colossi di Rai e Mediaset non si ferma certo ai numeri. Tra frecciate, recriminazioni, e qualche ‘dispetto’, in questi giorni non sono mancate le tensioni anche lontano dalla messa in onda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A partire dalle parole di Pier Silvio Berlusconi, patron del Biscione, che aveva parlato di Affari Tuoi come di un programma in cui, in sostanza, si scommette d’azzardo. "Noi invece qui, alla Ruota", aveva aggiunto, "giochiamo con le parole e torniamo a fare amare la lingua italiana". Ieri invece è stato il turno di De Martino, che ha messo in piedi un siparietto con l’aiuto del Dottore, facendo partire ‘per sbaglio’ la sigla "Gira la ruota, ye ye, Gira la ruota" subito dopo le consuete parole "Da questo momento sono affari tuoi".

A seguire, il conduttore Rai ha stemperato con una battuta: "Salutiamo i nostri dirimpettai". E subito gli spettatori hanno interpreto il gesto come un omaggio, per quanto scherzoso, al collega Gerry Scotti. Oggi però c’è chi rivela un’altra verità. Ruben Trasatti, giornalista esperto di tv e spettacoli, ha messo infatti in evidenza un dettaglio che era sfuggito a molti. E che renderebbe il gesto di De Martino una vera e propria ‘gufata’ ai danni di Mediaset.

Il dettaglio sulla sigla de La Ruota della Fortuna

"Aneddoto: questa sigla storica della Ruota viene considerata un ‘porta sfortuna’ dai produttori attuali", ha scritto Trasatti su X, "perché coincide con l’ultimo anno su Canale 5 e il successivo passaggio del game a Rete4". Ecco allora che l’omaggio diventa sfottò, almeno in questa interpretazione degli eventi. Difficile, però, che De Martino o il Dottore si scomodino per smentire o confermare questa versione di quanto accaduto. Con ogni probabilità, a noi rimarrà il dubbio sulle reali intenzioni del conduttore. Mentre non resta che attendere una risposta altrettanto ‘affilata’ da parte di Gerry Scotti.

Potrebbe interessarti anche