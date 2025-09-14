Affari Tuoi, la gaffe "hot" di Tanath fa scattare la reazione immediata di Stefano De Martino: cosa è successo Il gesto imbarazzante dell'aiutante viene fermato dal conduttore che salva la situazione con una massiccia dose di ironia

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Imprevisto imbarazzante, stroncato dalla reazione tempestiva di Stefano De Martino, nella puntata di Affari Tuoi di sabato 13 settembre.

La gaffe hot di Tanath Pagliani a inizio trasmissione infatti, avrebbe potuto trasformarsi in un momento non proprio adatto alla fascia oraria delle 20.30 di Rai Uno, ma l’intervento del conduttore ha scongiurato che si arrivasse più in là. Scopriamo cosa è successo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, Tanath "salvato" da De Martino: "Non cadiamo così in basso"

A giocare a centro studio nella puntata di sabato 13 settembre di Affari Tuoi, sono le gemelle Giorgia e Chiara, pacchiste della regione Abruzzo. Come sempre accade, a inizio serata, dopo la presentazione delle concorrenti e il disvelamento del numero del loro pacco di partenza, entra in studio Tanath Pagliani, che ha il compito di presentare un oggetto tipico (l’anno scorso era una specialità culinaria, quest’anno un pezzo di artigianato) della regione di provenienza. Per le due sorelle provenienti da Avezzano, questo oggetto è uno strumento musicale a percussione, il Vattacicirchie. L’arrivo di Tanath con l’oggetto, già si rivela piuttosto complicato, perchè nel tentativo di mostrarlo meglio a telecamere e conduttore, Pagliani ci sbatte sopra i denti. Ma è solo l’inizio del difficile rapporto con il Vattacicirchie che, spiega Stefano De Martino, "Con l’attrito di un panno umido sulla canna di bambù dovrebbe fare un suono particolare. Esperti musicali dicono che richiami a suoni fisiologici". Un ammenicolo dunque, che ispira anche ilarità in studio.

Per dimostrare la veridicità di quanto esposto dal conduttore, Tanath prova a far emettere un suono allo strumento, afferrando un panno umido e strofinandolo sull’asta di bambù del Vattacicirchie. Un gesto che fa calare immediatamente nello studio di Affari Tuoi un certo velo di imbarazzo e fa scattare l’intervento di De Martino che, intuita la situazione, per evitare che le cose sfuggissero di mano, è energicamente intervenuto: "Ho detto fisiologico ed è partita la mano ed è brutto. Non siamo caduti ancora così in basso, vi assicuro, ve lo giuro" ha detto, buttandola sull’ironia.

Poi è stato lui stesso a fare la dimostrazione e a far uscire dal Vattacicirchie, quel famoso "suono fisiologico". Un inizio di puntata piuttosto movimentato ma anche con una chiosa divertente, che ha permesso di iniziare il gioco e la partita di Giorgia e Chiara con un sorriso. Lo stesso sorriso che ha contraddistinto le sorelle a fine partita, quando, pur lasciandone sul tavolo 75000, si sono portate a casa un bottino da 30000 euro.

Potrebbe interessarti anche