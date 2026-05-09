Affari Tuoi, il futuro di Herbert Ballerina e il retroscena su Sanremo: la scelta di Stefano De Martino E' tempo di tirare le somme ad Affari Tuoi: dopo essere diventato uno dei simboli del programma, Herbert Ballerina guarda al futuro. Cosa ha deciso De Martino.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Da luglio 2025, mese in cui è iniziata La Ruota della Fortuna su Canale 5, con Gerry Scotti e Samira Lui, il destino di Affari Tuoi, su Rai 1, sembrava quasi scritto. Gli ascolti erano sempre in calo e De Martino ha pensato bene di aggregare alla sua ‘ciurma’ Herbert Ballerina, arrivato lo scorso gennaio poco prima di Martina Miliddi. Inutile dire che, il suo arrivo, ha portato quel tocco di freschezza e innovazione che mancavano al format. Ma ora che si avvicina l’estate e, di conseguenza, arrivano le vacanze, cosa ne sarà di Ballerina? Scopriamo insieme le intenzioni di De Martino.

Affari Tuoi, il futuro di Herbert Ballerina: la decisione di Stefano De Martino

Herbert Ballerina è stata una delle principali novità della stagione 2025-2026 di Affari Tuoi. Il comico, entrato nel cast a gennaio insieme a Martina Miliddi, ha contribuito a rinnovare il programma di Stefano De Martino in un periodo difficile, segnato dalla concorrenza de La Ruota della Fortuna. Con il suo stile surreale e imprevedibile, Herbert ha portato leggerezza e comicità nello spettacolo, soprattutto grazie ai siparietti con De Martino e alle sue "invenzioni" nonsense contenute ogni sera in uno dei pacchi del gioco. Il pubblico ha apprezzato molto questa nuova formula, che alterna momenti emotivi a sketch ironici, e ciò a contribuito al ritorno di Affari Tuoi ai vertici degli ascolti. Il rapporto tra De Martino e Herbert esiste, però, già dai tempi di Stasera Tutto è Possibile, dove i due hanno mostrato una forte sintonia, diventata nel tempo anche una vera amicizia. Per questo motivo, la conferma di Herbert Ballerina e Martina Miliddi nella prossima stagione appare praticamente scontata.

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Sanremo 2027, Stefano De Martino e l’ipotesi Herbert Ballerina

De Martino sembra infatti aver trovato una squadra capace di rinnovare il format, mantenendone però intatta l’identità storica. E il percorso televisivo di Herbert potrebbe presto ampliarsi ulteriormente. Attorno al suo nome iniziano infatti a circolare le prime indiscrezioni legate al Festival di Sanremo 2027, che la Rai ha affidato proprio a Stefano De Martino. Negli ultimi anni, del resto, la figura della spalla comica si è rivelata vincente al Festival, come dimostrato dal celebre duo formato da Amadeus e Fiorello.

De Martino potrebbe quindi pensare a Herbert Ballerina per un ruolo simile, magari con incursioni comiche sul palco dell’Ariston oppure affidandogli uno spazio dedicato, come il Dopofestival magari insieme agli altri componenti della ciurma di STEP come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. La sensazione, in ogni caso, è che il conduttore partenopeo continuerà a puntare su uno dei personaggi che più hanno contribuito a definire la nuova identità dei suoi programmi televisivi.

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