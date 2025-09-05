Affari Tuoi, il fuorionda di Gerry Scotti che spaventa De Martino (e Striscia). E la Rai si arrabbia
Il direttore prime time della tv di Stato risponde alle frecciate di Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna, che intanto potrebbe proseguire a oltranza
La Ruota della Fortuna è la vera e propria sorpresa degli ascolti tv ed è destinato a cambiare gli equilibri dell’access prime time. Lo storico game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha dominato l’intera estate e, un po’ a sorpresa, negli ultimi giorni è riuscito a fare meglio di Affari Tuoi e Stefano De Martino. Ecco perché Mediaset potrebbe decidere di allungare la durata del programma (inizialmente previsto fino a novembre) fino a Natale; stando a un fuorionda di ‘zio Gerry’ circolato online, ci sarebbe già la conferma. Il direttore prime time Rai Williams Di Liberatore, intanto, ha risposte alle ‘frecciate’ di Pier Silvio Berlusconi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
La Ruota della Fortuna fino a Natale: il fuorionda di Gerry Scotti che lo conferma
Nella ‘battaglia’ degli ascolti tv tutti gli occhi sono ormai puntati sulla sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Dopo un’estate dominata in lungo e in largo in solitaria, infatti, La Ruota della Fortuna ha battuto anche il ritorno in onda di Affari Tuoi. Il game show di punta della tv di Stato sembrava pressoché inscalfibile fino alla passata stagione, ma ‘zio Gerry’ è riuscito nell’impresa. L’access prime time di Canale 5 ha trovato un’incredibile solidità e i vertici Mediaset – come anticipato – starebbero pensando di proseguire a oltranza con La Ruota. Stando a un fuorionda circolato in rete nelle ultime ore, Gerry Scotti sarebbe già stato avvisato e a sua volta avrebbe dato appuntamento al pubblico: "Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio, poi fino ad agosto e a settembre. È arrivato settembre, vi dico che ci vedremo fino alle castagne e probabilmente starete con noi fino al panettone". Il game show di Canale 5 potrebbe dunque essere prolungato fino a Natale; a farne le spese, ovviamente, sarebbe Striscia la Notizia, che sarebbe dovuto tornare in onda a novembre dopo la deludente scorsa stagione. Il successo di Gerry Scotti, tuttavia, potrebbe avere modificato i piani.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La risposta della Rai a Pier Silvio Berlusconi
Pier Silvio Berlusconi si sta ovviamente godendo il successo de La Ruota della Fortuna e nella puntata di mercoledì ha fatto una sorpresa a Gerry Scotti irrompendo in studio per ringraziare personalmente il conduttore, Samira Lui e il suo team. L’ad Mediaset non si è risparmiato qualche frecciata alla concorrenza di Affari Tuoi: "I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana". Il direttore del prime time Rai Williams Di Liberatore ha deciso di rispondere alle parole di Berlusconi direttamente con un comunicato a rivendicare il glorioso passato della tv pubblica: "La valorizzazione della lingua e della cultura italiana? Territorio consolidato per la Rai, per altri no".
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi irrompe in diretta: “Abbiamo fatto un piccolo miracolo”. Poi punge Affari Tuoi
L’ad Mediaset si è presentato a sorpresa nello studio del game show, che ha battuto ...
La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata
Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...
Affari Tuoi, sirene d’allarme: De Martino stoppa le ferie e torna in studio. C'entra Gerry Scotti
La “macchina” del game show di Rai 1 sarebbe già ripartita per anticipare i tempi e ...
Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti
La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà...
Gerry Scotti commosso tronca la puntata: cosa è successo a La Ruota della Fortuna
Visibilmente emozionato, il conduttore del game show di punta di Canale 5 è stato so...
La Ruota della Fortuna, chi è Nicla Ozenda, cantante della sigla: da Sanremo al successo del game show con Gerry Scotti
Dietro il trionfo del programma negli ascolti tv c’è anche la voce della cantante li...
Affari Tuoi, la nuova edizione: rientro anticipato per De Martino, tutte le novità e quando inizia. La sfida con Gerry Scotti
Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 è giunto alla 18esima stagione...
Stop a Paperissima Sprint, palinsesto stravolto e svolta epocale: cosa succede da stasera su Canale 5
A partire da oggi lo show di Antonio Ricci andrà in onda su Italia 1 per fare spazio...