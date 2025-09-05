Affari Tuoi, il fuorionda di Gerry Scotti che spaventa De Martino (e Striscia). E la Rai si arrabbia Il direttore prime time della tv di Stato risponde alle frecciate di Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna, che intanto potrebbe proseguire a oltranza

La Ruota della Fortuna è la vera e propria sorpresa degli ascolti tv ed è destinato a cambiare gli equilibri dell’access prime time. Lo storico game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha dominato l’intera estate e, un po’ a sorpresa, negli ultimi giorni è riuscito a fare meglio di Affari Tuoi e Stefano De Martino. Ecco perché Mediaset potrebbe decidere di allungare la durata del programma (inizialmente previsto fino a novembre) fino a Natale; stando a un fuorionda di ‘zio Gerry’ circolato online, ci sarebbe già la conferma. Il direttore prime time Rai Williams Di Liberatore, intanto, ha risposte alle ‘frecciate’ di Pier Silvio Berlusconi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

La Ruota della Fortuna fino a Natale: il fuorionda di Gerry Scotti che lo conferma

Nella ‘battaglia’ degli ascolti tv tutti gli occhi sono ormai puntati sulla sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Dopo un’estate dominata in lungo e in largo in solitaria, infatti, La Ruota della Fortuna ha battuto anche il ritorno in onda di Affari Tuoi. Il game show di punta della tv di Stato sembrava pressoché inscalfibile fino alla passata stagione, ma ‘zio Gerry’ è riuscito nell’impresa. L’access prime time di Canale 5 ha trovato un’incredibile solidità e i vertici Mediaset – come anticipato – starebbero pensando di proseguire a oltranza con La Ruota. Stando a un fuorionda circolato in rete nelle ultime ore, Gerry Scotti sarebbe già stato avvisato e a sua volta avrebbe dato appuntamento al pubblico: "Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio, poi fino ad agosto e a settembre. È arrivato settembre, vi dico che ci vedremo fino alle castagne e probabilmente starete con noi fino al panettone". Il game show di Canale 5 potrebbe dunque essere prolungato fino a Natale; a farne le spese, ovviamente, sarebbe Striscia la Notizia, che sarebbe dovuto tornare in onda a novembre dopo la deludente scorsa stagione. Il successo di Gerry Scotti, tuttavia, potrebbe avere modificato i piani.

La risposta della Rai a Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi si sta ovviamente godendo il successo de La Ruota della Fortuna e nella puntata di mercoledì ha fatto una sorpresa a Gerry Scotti irrompendo in studio per ringraziare personalmente il conduttore, Samira Lui e il suo team. L’ad Mediaset non si è risparmiato qualche frecciata alla concorrenza di Affari Tuoi: "I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana". Il direttore del prime time Rai Williams Di Liberatore ha deciso di rispondere alle parole di Berlusconi direttamente con un comunicato a rivendicare il glorioso passato della tv pubblica: "La valorizzazione della lingua e della cultura italiana? Territorio consolidato per la Rai, per altri no".

