Affari Tuoi, il Dottore difende De Martino: la frecciata social dopo i flop inattesi (e le feste di Mediaset) Il 'dottore' di Affari Tuoi pubblica un enigmatico post su Instagram: un messaggio che potrebbe essere una stoccata velata a Gerry Scotti e alla Ruota.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a conquistare numeri straordinari (oltre 4 milioni di telespettatori a sera) e questo è motivo di gioia non solo per il simpatico conduttore, ma anche per l’A.D. della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo, infatti, è intervenuto a sorpresa nel corso di una registrazione per ringraziare non solo Gerry ma l’intero staff che ha contribuito a questo enorme successo. E nel bel mezzo di questa gratitudine, non sono mancate parole pungenti rivolte alla concorrenza, ovvero, Affari Tuoi che, ormai, non è più imbattibile. Poche ore fa, però, il ‘dottore’ del format della Rai, Pasquale Romano, con un post sui social ha lanciato una ‘frecciatina‘ velata a zio Gerry e alla Ruota. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Affari Tuoi, il post del ‘dottore’ è una ‘stoccata’ alla Ruota della Fortuna e a Gerry Scotti

A quanto pare, è proprio così: la sfida dei quiz del preserale si fa accesa: su Rai 1 Affari Tuoi raccoglie 4 milioni di spettatori con il 22,7% di share, mentre su Canale 5 la nuova edizione de La Ruota della Fortuna sale a 4,372 milioni di spettatori e il 24,6% di share, secondo Davide Maggio. Un successo che fa sorridere Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi, intervenuto a sorpresa in studio per elogiare il format. "Noi siamo orgogliosi di questo prodotto. Non solo perché è divertente e fa ottimi ascolti, ma perché è un gioco che riporta nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana", ha dichiarato l’editore di MFE-Mediaset. "Di là, i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco: si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza meriti né prove da superare. Noi qui offriamo intrattenimento istruttivo, oltre che divertente".

E se De Martino tace ancora, c’è chi prende le sue difese. Di recente, il ‘dottore’ Pasquale Romano ha postato sul suo profilo Instagram una storia intrigante con il libro di Eugenio Borgna, Il tempo e la vita, accompagnata dalla frase criptica "È solo questione di tempo", forse un riferimento al contenuto filosofico del libro o una velata frecciatina a Canale 5, lasciando intendere che, prima o poi, Affari Tuoi tornerà avvincere nella sfida ascolti.

La ‘faida’ tra Mediaset e Rai

E’ ormai chiaro, quindi, che è in atto proprio una faida tra i vertici Rai e Mediaset, in riferimento al successo de La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi. Giovedì sera, su Rai 1, il format dei pacchi ha raggiunto 4 milioni di spettatori (22,7% di share), mentre su Canale5 La Ruota con Gerry Scotti ha superato i 4,3 milioni di spettatori (24,6%), creando una serrata sfida tra i due programmi. Il successo del format Mediaset ha spinto Pier Silvio Berlusconi a spostare Striscia la Notizia, mentre lui stesso ha lodato il programma come meritevole e non basato solo sulla fortuna. La Rai ha risposto con Williams Di Liberatore, sottolineando il recupero di Affari Tuoi dopo la pausa estiva e il valore culturale dei propri programmi rispetto a Mediaset: "La Rai offre un palinsesto ampio, completo e unico, rispettando le linee del servizio pubblico."

E ha proseguito: "L’intrattenimento, a volte più impegnato e a volte più leggero, è parte di una proposta variegata che rispetta il pubblico e risulta efficace anche sul mercato Se i parametri di confronto, citati in questi giorni, riguardano qualità editoriale, valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo dire con orgoglio che per la Rai questi aspetti sono consolidati, mentre per altri restano ancora poco esplorati."

