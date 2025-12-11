Affari tuoi, arriva la frecciata di Berlusconi: "Regalano soldi in base alla fortuna, gli abbiamo sorpresi con La Ruota" Pier Silvio Berlusconi riaccende il dibattito su Affari Tuoi e sulle strategie Mediaset verso la Rai, tra prime serate, programmi da rilanciare e un equilibrio tra le reti.

Nel tradizionale incontro natalizio con la stampa negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha tracciato un quadro di considerazioni sul rapporto tra Mediaset e Rai, soffermandosi soprattutto su Affari Tuoi e su ciò che rappresenta oggi in tv.

Pier Silvio Berlusconi e la polemica su Affari Tuoi

Su Affari Tuoi, Berlusconi ha spiegato che i rapporti con la Rai restano "Assolutamente distesi, di rispetto e concorrenza leale" e che non esiste "Nessun motivo di tensione. Non confondete il fatto che li abbiamo colti di sorpresa con il successo de La Ruota della Fortuna. Facciamo il nostro mestiere e in Rai lo sanno benissimo". Da qui è arrivata però una riflessione più profonda. Berlusconi, che in passato aveva definito il programma come "Un giochino vicino all’azzardo", ha chiarito: "Non critico Affari Tuoi. Da cittadino, mi permetto di mettere in discussione il fatto che un gioco dove si regalano soldi solo in base alla fortuna occupi l’orario di massimo ascolto dell’ammiraglia di servizio pubblico".

Sanremo e la concorrenza con la Rai

Ragionando più in generale sul confronto con la Rai, Berlusconi ha parlato anche di Sanremo 2026, sottolineando che Mediaset non si muoverà mai per il gusto di controprogrammare, perché la logica commerciale impone di "Fare qualcosa solo se, in base al mercato, converrà farlo, altrimenti rallentiamo". Una dichiarazione che evita le sfide frontali e mette in campo un approccio più prudente.

Il futuro di Grande Fratello e L’Isola dei Famosi

Tra i capitoli più corposi c’è quello dedicato al Grande Fratello, per cui la decisione sul suo futuro verrà presa "A brevissimo, entro la prossima settimana". Berlusconi ha ammesso che sarebbe "Più giusto e prudente dare al Grande Fratello un po’ di tempo per riposare", ma allo stesso tempo ha ricordato che il programma è "Una macchina che si deve rinnovare". Per L’Isola dei Famosi ha invece confermato che non tornerà in primavera e che verrà riproposta il prossimo autunno o, in alternativa, nella primavera successiva se si dovesse decidere di allungare il percorso del Grande Fratello.

Striscia la Notizia verso la prima serata

Spazio anche a Striscia la notizia, che tornerà attorno al 20 gennaio in una collocazione completamente nuova, quella della prima serata. Una scelta maturata insieme ad Antonio Ricci, con cui si è concordato che sarebbe stato sbagliato riportare il programma nell’access prime time dopo il risultato ottenuto da La Ruota della Fortuna. Ricci sta lavorando a un adattamento pensato per questo nuovo slot, un passaggio che lo stesso Berlusconi definisce impegnativo ma allo stesso tempo carico di potenziale.

