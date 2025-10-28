Affari Tuoi, Fiorello: "Ecco perché De Martino chiude prima". Poi la stoccata su "Belen arrabbiatissima" Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha rifilato una bella stoccata al collega. Poi il collegamento in diretta con una scatenata Francesca Fagnani. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Anche oggi a La Pennicanza ne sono successe di tutti i colori. Fiorello ha aperto le danze con una chiamata in diretta a Eros Ramazzotti (con tanto di auguri di buon compleanno) per poi virare su una stoccata alla showgirl argentina Belen Rodriguez. E non sono mancati sketch in diretta con Francesca Fagnani – autrice di una frecciata da manuale alla Canalis – e infine una provocazione al conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

La Pennicanza, l’affondo di Fiorello a Belen Rodriguez

Come al solito, il mattatore Fiorello ha dato spettacolo a La Pennicanza, programma dissacrante in onda nel primo pomeriggio su Rai Radio 2. Il conduttore ha aperto con una stoccata al direttore generale Rai, Giampaolo Rossi, seguita da un finto reclamo contro l’azienda, in realtà recitato da una scatenata Francesca Fagnani. "Buongiorno sono Francesca da Roma", ha detto la conduttrice, "volevo protestare perché ieri ho provato a fare il risotto che avevano fatto a ‘È sempre Mezzogiorno’, io ho fatto tutto alla lettera ma è venuto troppo salato!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi Fiorello ha voluto omaggiare in diretta Eros Ramazzotti, chiamandolo per augurargli buon compleanno (con la complicità di tutto lo studio). A stretto giro di posta, è arrivato anche un commento ironico su un tema di attualità in realtà molto delicato. Si parlava infatti del nuovo sito sessista scoperto online, dove venivano pubblicate immagini di donne famose senza veli, create con l’intelligenza artificiale. Cogliendo la palla al balzo, Fiorello ha commentato: "Belen è arrabbiatissima…ha detto ‘Ci sono mie foto finte in cui appaio vestita!’".

Non è mancata poi l’imitazione del solito Al Bano, che ormai ogni giorno sforna aneddoti esilaranti sulla sua infanzia. "Mi ricordo quando ero bambino", ha detto Fiorello scimmiottando il cantante, "avrò avuto forse 11 anni, me lo ricordo ancora avevo un mal di denti incredibile, mi sono svegliato la notte…vado da mio padre, lo sveglio…mi dà una bastonata… gli dico papà ‘mi fa male il dente del giudizio…portami dal dentista’, lui con un sorriso beffardo mi porta in garage, prende della lenza e me l’attorciglia sul molare, l’altro capo lo attacca sulla sua 600 multipla…un male allucinante…per tre giorni ha camminato per tutta Cellino con la 600 multipla con il dente che ballonzolava!".

Lo sketch con Francesca Fagnani e la stoccata a De Martino

Ma la vera sorpresa è arrivata con la chiamata in diretta di Francesca Fagnani, che ha ricordato l’inizio della stagione di Belve, questa sera, con le interviste a Belen, Isabella De Filippi e Rita De Crescenzo. E una partecipazione straordinaria anche di Maria De Filippi. La conduttrice, poi, si è lasciata scappare una battuta su Elisabetta Canalis, ricordando con un pizzico di ironia la famigerata ‘ricetta del pollo alla griglia’ di Elisabetta, uscita anni fa su un numero di Di Più.

In chiusura, infine, è stato Fiorello a punzecchiare un suo collega illustre. "Pare che Affari Tuoi lo accorciano", ha concluso lo showman, "non so di quanto…il motivo è perché Stefano De Martino vuole vedere il finale de la Ruota della Fortuna!".

Potrebbe interessarti anche