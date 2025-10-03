Affari Tuoi, la festa per Stefano De Martino è uno 'smacco' a Mediaset (e Gerry Scotti trema) Questa sera il conduttore partenopeo festeggerà i suoi 36 anni con una puntata speciale. Ma un dettaglio potrebbe indispettire i 'rivali' de La Ruota della Fortuna.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Anche stasera la sfida del preserale tra Rai 1 e Canale 5 promette scintille. Protagonista assoluto sarà Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi che proprio oggi compie 36 anni, e che sarà celebrato in diretta con una puntata dal sapore speciale. Per festeggiarlo sarà presente in studio anche il comico e amico Herbert Ballerina, anche se un dettaglio, ora, rischia di trasformare le celebrazioni in un colpo basso per i rivali de La Ruota della Fortuna. Ecco perché e cosa accadrà stasera durante il programma dei pacchi.

Affari Tuoi, la battaglia del presale e la sorpresa per De Martino

Da una parte il gioco dei pacchi, dall’altra La Ruota della Fortuna tornata protagonista su Canale 5 con Gerry Scotti. Tra i due giganti, in queste settimane, continua a consumarsi uno scontro senza esclusione di colpi, con trovate di ogni tipo per provare a battere la concorrenza nella guerra quotidiana dello share. Sono sempre più gettonati, in tal senso, i famigerati ‘sfori’, cioè i prolungamenti strategici che garantisco qualche punto in più in ottica auditel. Finendo tuttavia per esasperare il pubblico da casa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E il timore, per la puntata di questa sera di Affari Tuoi, riguarda proprio questo genere di meccanismo. Per il compleanno di De Martino verrà infatti imbastito uno spettacolo speciale, con l’approdo in studio di Herbert Ballerina. Ma il rischio è che l’episodio vada per le lunghe, portando allo slittamento della prima serata addirittura oltre le 22. E sui social si stanno già facendo sentire le prime reazioni piccate.

C’è chi ironizza sull’ennesima ‘tattica d’attacco’ ai danni di Canale 5, e chi invece protesta per programmi in prima serata che, puntualmente, finiscono per iniziare troppo tardi. Ma ci sono anche appassionati e telespettatori che applaudono la mossa della Rai, capace di trasformare un compleanno in evento televisivo dal successo assicurato (almeno nelle intenzioni).

Il ritorno di Affari Tuoi nella serata del sabato

In ogni caso, da domani Affari Tuoi tornerà in onda anche il sabato, per fare da traino a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. L’esordio della nuova stagione del dance show, sabato scorso, ha deluso le aspettative, con la prima serata dominata da Tu Si Que Vales di Maria De Filippi. Adesso toccherà a De Martino ristabilire gli equilibri, in questo eterno tira-e-molla con Canale 5 che si candida a diventare il leitmotiv dell’autunno 2025 in tv. Agli spettatori non resta altro che mettersi comodi. E scegliere con cura su quale canale sintonizzarsi.

Potrebbe interessarti anche