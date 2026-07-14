Affari tuoi, stasera 14 luglio niente puntata: la Rai cancella ancora De Martino. Quando torna in onda Una nuova variazione di palinsesto interrompe il consueto appuntamento serale con Stefano De Martino: ecco cosa vedranno gli spettatori al suo posto e quando tornerà il gioco dei pacchi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Gli spettatori più affezionati di Affari tuoi dovranno rinunciare anche questa sera al tradizionale appuntamento dell’access prime time di Rai 1. Il programma condotto da Stefano De Martino, diventato uno dei maggiori successi della stagione televisiva, non sarà infatti trasmesso nella serata di oggi, lasciando spazio a una programmazione speciale che in queste settimane ha molto modificato le abitudini del pubblico. Si tratta di uno stop già previsto, inserito all’interno di una settimana particolare per la rete ammiraglia Rai, che nelle prossime ore vedrà diversi cambiamenti nella propria offerta serale, a causa dei Mondiali di Calcio 2026. Una scelta che inevitabilmente avrà un impatto sugli ascolti.

Cosa va in onda al posto di Affari Tuoi: i Mondiali Francia-Spagna

Al posto di Affari tuoi, Rai 1 trasmetterà in diretta la sfida tra Francia e Spagna, valida per un posto nella finale del campionato del mondo di calcio. L’incontro prenderà il via alle ore 21 dall’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, e metterà di fronte due delle nazionali più attese della competizione. Da una parte ci saranno i francesi guidati da Didier Deschamps, reduci dal successo per 2 a 0 contro il Marocco nei quarti di finale grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Dall’altra la Spagna di Luis De La Fuente, che ha conquistato la qualificazione superando il Belgio per 2 a 1 con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Grande attenzione sarà rivolta soprattutto al confronto tra Kylian Mbappé e Lamine Yamal, due dei talenti più celebrati del calcio internazionale e protagonisti annunciati della serata. Un duello che negli ultimi precedenti ha spesso sorriso agli spagnoli e che potrebbe risultare decisivo anche questa volta.

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Il calendario dell’ultima settimana di Stefano De Martino

La programmazione di Affari tuoi subirà altre modifiche nei prossimi giorni prima della pausa estiva. Ecco il calendario completo dell’ultima settimana di messa in onda:

• Domenica 12 luglio: in onda

• Lunedì 13 luglio: in onda

• Martedì 14 luglio: in onda

• Mercoledì 15 luglio: non in onda (per la semifinale 1: Spagna-Francia)

• Giovedì 16 luglio: non in onda (per la semifinale 2: Inghilterra-Argentina)

• Venerdì 17 luglio: in onda

• Sabato 18 luglio: in onda (ultima puntata)

• Domenica 19 luglio: non in onda (per la finale dei Mondiali)

• Da lunedì 20 luglio inizia lo stop estivo del programma

Quando tornerà regolarmente Affari tuoi

Per i fan del gioco dei pacchi non si tratta comunque di un addio, ma soltanto di una breve interruzione. L’ultima puntata della stagione è infatti prevista per sabato 18 luglio, prima della consueta pausa estiva che accompagnerà il programma per alcune settimane. Affari tuoi saluterà i telespettatori fino alla ripresa prevista nella prossima stagione televisiva.

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