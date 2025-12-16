Affari Tuoi, i biglietti della Lotteria Italia ‘spariti’ dalla puntata: cosa succede Da alcuni giorni i biglietti vincenti della Lotteria Italia non vengono annunciati in puntata ad Affari Tuoi. Ecco perché sono “spariti” e quando torneranno.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Da qualche sera i telespettatori più attenti di Affari Tuoi hanno notato un’assenza insolita: durante la puntata, Stefano De Martino e Herbert Ballerina non comunicano più il biglietto vincente della Lotteria Italia valido per l’estrazione dei premi giornalieri. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha acceso curiosità e domande sui social, alimentando l’idea che qualcosa non stesse funzionando come di consueto.

Affari Tuoi, perché i biglietti della Lotteria Italia non vengono più annunciati in puntata

In realtà, nessun mistero e nessun problema legato alla Lotteria. I biglietti continuano a essere regolarmente estratti e risultano pubblicati, giorno dopo giorno, nell’elenco ufficiale disponibile sul sito della Lotteria Italia. A cambiare, almeno temporaneamente, è solo il modo in cui l’informazione viene condivisa all’interno del programma di Rai 1. La mancata comunicazione dei tagliandi vincenti non è una novità assoluta per Affari Tuoi. Si tratta infatti di una scelta già adottata in passato e legata a una settimana ben precisa del palinsesto televisivo: quella dedicata alla maratona di Telethon.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso dei giorni in cui Rai 1 concentra l’attenzione sulla raccolta fondi a favore della ricerca scientifica, il game show dei pacchi decide di ridurre alcuni spazi informativi per dare maggiore risalto all’iniziativa benefica. Una decisione condivisa con i Monopoli e con l’organizzazione della Lotteria Italia, che consente di mantenere i riflettori puntati sulla solidarietà senza interrompere, però, il regolare svolgimento delle estrazioni. In altre parole, i biglietti vincenti non sono affatto "spariti": semplicemente non vengono annunciati in diretta per una settimana, mentre continuano a essere estratti e pubblicati online, dal lunedì al venerdì. Una pausa temporanea che rientra nella normale programmazione del periodo prenatalizio.

Lo Speciale Affari Tuoi del 6 gennaio 2026 e l’estrazione finale

Terminata la settimana di Telethon, Affari Tuoi tornerà a dare spazio alla Lotteria Italia anche in puntata. A partire da lunedì 22 dicembre e fino a venerdì 26 dicembre, Stefano De Martino e Herbert Ballerina riprenderanno ad annunciare serie, numero e luogo di vendita dei biglietti validi per l’estrazione dei premi giornalieri. In questa fase, ciascun tagliando estratto avrà un valore di 20mila euro. Il 26 dicembre si chiuderà ufficialmente l’assegnazione dei premi giornalieri, mentre la possibilità di partecipare all’estrazione è già scaduta lo scorso 14 dicembre.

L’attesa più grande, però, resta quella per l’estrazione finale, che anche quest’anno avverrà nel corso di una puntata speciale di Affari Tuoi. L’appuntamento è fissato al 6 gennaio, come sempre su Rai 1, con ospiti vip e una serata di festa collettiva guidata da De Martino in prime time.

Potrebbe interessarti anche