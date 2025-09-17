Trova nel Magazine
L’erede di 'Affari Tuoi' non sarà ‘Ok il prezzo è giusto’: la beffa del titolo, Rai spiazzata

Lo storico show Mediaset potrebbe tornare in tv nell’access prime time della tv di Stato ma non con il suo nome originale, già depositato: tutti i dettagli

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La Rai guarda al futuro strizzando un occhio al passato, ma non mancano i problemi. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato del possibile ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto!, pronto a raccogliere l’eredità dell’access prime time della tv di Stato al termine di Affari Tuoi. I vertici di viale Mazzini avrebbero scelto lo storico show Mediaset per il post-De Martino ma, stando alle ultime indiscrezioni, il titolo originale del programma sarebbe già stato registrato e non potrà essere utilizzato su Rai 1. Scopriamo tutti i dettagli.

Ok, il prezzo è giusto: il nodo del titolo che ostacola la Rai

Mentre la ‘battaglia’ degli ascolti tv continua a premiare La Ruota della Fortuna (che ha preso il largo nei dati Auditel), la Rai si prepara a correre ai ripari. Come emerso negli ultimi giorni, infatti, i vertici di viale Mazzini sarebbero al lavoro per riportare in tv uno storico show Mediaset: Ok, il prezzo è giusto!. In onda dal 1983 al 2001 sulle reti del Biscione, l’iconico programma sarebbe stato scelto proprio come ‘risposta’ al successo di Gerry Scotti nell’access prime time e potrebbe tornare in onda al termine della lunga cavalcata di Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi. La Rai, in sostanza, avrebbe pensato alla forte eco nostalgica di Ok, il prezzo è giusto! per sostituire Techetechetè, che quest’estate ha spianato la strada proprio a La Ruota di Canale 5.

Per il ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto!, tuttavia, ci sarebbe un ‘nodo’ impossibile da sciogliere. Come fatto notare su X dal profilo CinguettaTV, infatti, il nome dello storico show Mediaset sarebbe già stato registrato, motivo per il quale non potrà tornare in onda con lo stesso titolo: "Pensano a un titolo e che fanno? Non potranno usare nemmeno il nome storico".

I precedenti con Amadeus e Savino e il problema del nome

È inutile dire che il ritorno in tv di un format storico come Ok, il prezzo è giusto! perderebbe gran parte del suo fascino ‘nostalgico’ senza il suo titolo originale. Si tratterebbe di un appeal molto inferiore per richiamare pubblico (e ascolti) nell’access prime time di Rai 1. I precedenti non mancano, anche se a parti invertite. Lo scorso anno Amadeus ‘traslocò’ su Nove dopo l’addio alla Rai con i Soliti Ignoti, ma fu costretto a cambiare il titolo in Chissà chi è, poi mai decollato nei dati Auditel. Nello stesso anno Nicola Savino debuttò su Tv8 al timone di Tris per vincere, potendo ereditare il format ma non il nome de Il gioco dei 9, storico programma Mediaset condotto da Raimondo Vianello, Gerry Scotti e infine da Enrico Papi.

