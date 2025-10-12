Affari Tuoi, Elisabetta devastata dal suo pacco: "Ora piange". La polemica di De Martino Na partita intensa e piena di emozione quella del 12 ottobre, tra istinto, colpi di scena e un finale che ha lasciato tutti senza fiato.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

È stata una serata tesa e sorprendente quella di Affari Tuoi di domenica 12 ottobre. Protagonista, Elisabetta da Giugliano in Campania, pacchista da venti puntate, che lavora per un brand di make-up e ha deciso di sedersi al tavolo del gioco con il pacco numero 4. In studio con lei la sorella Debora, "consulente telefonica per un’azienda di comunicazioni", pronta a sostenerla passo dopo passo. "Le mie bambine, Beatrice e Isabel, sono il mio motore", ha detto Elisabetta all’inizio. "Sono qui per loro e per i miei genitori, per chiudere un anno tosto con una nota positiva".

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 12 ottobre

La partita di Affari Tuoi del 12 ottobre 2025 parte in salita: Elisabetta elimina presto 100mila, 75mila e 50mila euro, ma non perde la calma. "Non ho sogni ricorrenti o pacchi speciali. Bene così, giochiamo in libertà", commenta dopo i primi colpi. Le prime offerte del Dottore – 25mila e poi 33mila euro – vengono rifiutate con decisione: "Questo treno passa una sola volta nella vita, io ci credo", svela con convinzione, spiegando che dopo un anno molto duro vuole finalmente credere nella fortuna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sua determinazione sembra premiarla: resistono ancora i pacchi da 300mila e 200mila euro, e lei continua a rifiutare anche 39mila euro messi sul piatto da Pasquale Romano. Ma poco dopo arriva la prima svolta amara della serata: apre proprio il pacco da 300mila, un colpo durissimo. "Non fa niente", riesce a dire tra la delusione. "Voglio continuare a credere che qualcosa di bello possa arrivare".

Con sei pacchi ancora in gioco – tra cui il pacco nero e il rosso da 200mila euro – il Dottore torna alla carica con un’offerta al ribasso da 20mila euro, ma Elisabetta non cede. "Se sono qui è solo per le mie bambine", ribadisce con voce emozionata. "Voglio che realizzino i loro sogni e io voglio dare loro una mano".

La mossa decisiva arriva poco dopo: con ancora in gioco il pacco rosso da 200mila, il Dottore propone il cambio. Elisabetta stavola accetta e lascia il 4 per il pacco numero 13. "Non mi chiedere come mai, è un numero che mi piace. Ma tanto", dice sorridendo.

È qui che interviene Stefano De Martino che, dopo aver sbirciato il contenuto del pacco, rivolge alla giovane concorrente campana un discorsetto abbastanza tagliente:

"Ma dico io, rifletti, la fretta non porta a niente. Perché vi fate prendere dalla testa? Ve lo dico sempre: prendetevi il vostro tempo, riflettete, valutate, aspettate. Ci sono tre blu, il pacco nero e un solo rosso da 200mila… e tu subito hai cambiato perché ‘il 13 mi piace’!"

Parole che annunciano la grande beffa della serata: nel pacco appena abbandonato da Elisabetta, il numero 4, c’erano proprio i 200mila euro. La concorrente resta letteralmente di sasso, provata e quasi senza parole. "Sono stata molto istintiva", ammette con un filo di voce e con lo sguardo assente. Una reazione comprensibile, visto la somma enorme ‘regalata’ al Dottore.

Da quel momento la tensione si fa palpabile. Elisabetta rifiuta un’ultima offerta di cambio, elimina cifre minime e arriva fino alla fine con solo 20 euro e il pacco nero. "Vado fino in fondo, voglio sperare di aver lasciato i 200mila per prendermi i 300mila", dice con la forza della speranza.

Il Dottore propone un nuovo cambio e stavolta la sorella la convince ad accettare. Elisabetta lascia il 13 e prende il numero 9. Nel 13 c’erano 20 euro, e nel pacco 9 il pacco nero, che si scopre contenere 15mila euro.

"Da 20 a 15mila euro, Elisabetta porta a casa la pelle", commenta De Martino con il suo consueto sorriso ironico, chiudendo una partita carica di emozioni, ma anche rimpianti visto il maxi-premio ‘buttato via’ dalla concorrente

Elisabetta beffata, le reazioni dei social

Sui social, come sempre, la puntata ha scatenato centinaia di commenti. In molti hanno esaltato la tensione del gioco e il ruolo del pacco misterioso, ormai diventato uno degli elementi più amati del programma.

"Ma che figata questo pacco nero! Crea una suspence assurda!", scrive un utente su X.

"Ho sperato per i 75mila! Va bene dai… meglio di niente, così non mi crolla!" aggiunge un altro.

Tantissimi messaggi di affetto per Elisabetta:

"Mi faceva tenerezza, un po’ di soldi per Elisabetta! Se li merita tutti!"

"Non ha mai perso il sorriso, anche nei momenti peggiori."

"Io spero vinca qualcosa. Non conosco la sua storia ma i suoi occhi parlano."

E poi, inevitabilmente, i commenti più emotivi al momento del cambio fatale che le è costato 200mila euro:

"Portate un defibrillatore alla concorrente, le sta venendo da piangere!"

"Il modo in cui si è visto chiaramente il momento in cui le si è spezzato il cuore… poverina."

"Quando avevi la fortuna tra le mani ma le hai dato un calcio in c…o."

"È rimasta malissimo, povera ragazza. Mado’, sta per piangere, mi dispiace."

Potrebbe interessarti anche