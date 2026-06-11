Affari Tuoi, due puntate cancellate: la Rai ferma De Martino dopo una settimana da incubo Affari Tuoi si ferma per i Mondiali, ma la pausa arriva in un momento delicato: gli ascolti frenano e la concorrenza allunga il passo, momento 'no' per De Martino.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Doppio stop per Affari Tuoi in una fase che, dal punto di vista degli ascolti, appare molto complicata, rispetto agli equilibri di poche settimane fa. Il game show di Rai 1 non andrà infatti in onda né questa sera – giovedì 11 giugno 2026 – né domani sera, lasciando spazio alle prime partite dei Mondiali di calcio 2026. Una scelta già programmata da tempo e legata alla natura stessa dell’evento sportivo, che impone una copertura in diretta e una rimodulazione dell’intero palinsesto della rete ammiraglia. Tuttavia, la coincidenza con un periodo caratterizzato da risultati meno brillanti rispetto al recente passato finisce inevitabilmente per far discutere.

Affari Tuoi in pausa: il subentro dei Mondiali nel momento peggiore

L’assenza di Affari Tuoi non rappresenta una bocciatura o una decisione improvvisa. La Rai ha infatti acquisito i diritti per numerose gare del Mondiale e ha deciso di concentrare gran parte della propria offerta televisiva sull’evento calcistico, che accompagnerà il pubblico fino a metà luglio. Questa sera spazio alla cerimonia inaugurale e alla sfida tra Messico e Sudafrica, mentre domani sarà la volta di Canada-Bosnia Erzegovina. Due appuntamenti che occuperanno la fascia dell’access prime time e della prima serata, rendendo impossibile la messa in onda del gioco dei pacchi. Il punto, però, è che questo stop arriva mentre il programma sta attraversando una fase meno brillante sul fronte Auditel.

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I numeri di Affari Tuoi: gli ascolti a ribasso

Negli ultimi mesi Affari Tuoi aveva dato segnali di ripresa, riuscendo anche a minacciare e in alcune occasioni superare La Ruota della Fortuna. Nelle ultime settimane, però, il trend sembra essersi invertito e il programma di Canale 5 ha ripreso stabilmente il comando.

Ecco alcuni dei dati più recenti:

1 giugno: Affari Tuoi 4.310.000 spettatori e 24,5% di share; La Ruota della Fortuna 4.417.000 spettatori e 25,1%.

2 giugno: Affari Tuoi 3.722.000 spettatori e 20,5%; La Ruota della Fortuna 4.724.000 spettatori e 25,6%.

4 giugno: Affari Tuoi 4.290.000 spettatori e 22,8%; La Ruota della Fortuna 4.745.000 spettatori e 25%.

5 giugno: Affari Tuoi 3.987.000 spettatori e 22,9%; La Ruota della Fortuna 4.358.000 spettatori e 24,9%.

6 giugno: Affari Tuoi 3.698.000 spettatori e 24,6%; La Ruota della Fortuna 3.924.000 spettatori e 25,7%.

8 giugno: Affari Tuoi 4.352.000 spettatori e 22,6%; La Ruota della Fortuna 4.825.000 spettatori e 25,1%.

9 giugno: Affari Tuoi 4.172.000 spettatori e 22,6%; La Ruota della Fortuna 4.516.000 spettatori e 24,4%.

10 giugno: Affari Tuoi 4.139.000 spettatori e 21,2%; La Ruota della Fortuna 4.427.000 spettatori e 24,7%.

Numeri che evidenziano come, negli ultimi giorni, il programma Rai sia stato regolarmente superato dalla concorrenza, spesso con un distacco piuttosto netto sia in termini di share sia di spettatori.

Il Mondiale prende il controllo del palinsesto

La sospensione di queste due puntate non sarà nemmeno un caso isolato. Nel corso delle prossime settimane, infatti, altre gare del Mondiale provocheranno ulteriori modifiche alla programmazione di Rai 1. La sensazione è che la lunga parentesi calcistica arrivi in un momento particolarmente delicato per Affari Tuoi. Da una parte c’è una sostituzione inevitabile, programmata indipendentemente dagli ascolti; dall’altra c’è un programma che, dopo aver vissuto mesi molto positivi, si trova ora a rincorrere La Ruota della Fortuna quasi ogni sera. Resta però da capire se, una volta terminato il primo impatto dei Mondiali sul palinsesto, Affari Tuoi riuscirà a ritrovare quella continuità di risultati che aveva caratterizzato gran parte della stagione televisiva.

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