Affari Tuoi: qual è la laurea del 'Dottore' Pasquale Romano e che lavoro faceva a Mediaset Chi è Pasquale Romano, il Dottore di Affari Tuoi: dalla laurea in Filosofia alle esperienze televisive in Rai e Mediaset, fino al ruolo nel game show di Rai 1

Con il ritorno di Affari Tuoi in programma su Rai 1 oggi – martedì 2 settembre 2025 – il pubblico ritroverà non solo Stefano De Martino alla conduzione, ma anche la presenza misteriosa del Dottore, che ogni sera mette alla prova i concorrenti con proposte economiche capaci di cambiare il destino dei pacchi. Ma chi si nasconde dietro questo personaggio enigmatico? Si tratta di Pasquale Romano, autore televisivo e filosofo, con una carriera ricca di esperienze tra Rai e Mediaset.

Chi è Pasquale Romano, il Dottore di Affari Tuoi

Nato a Ottaviano nel 1966 e cresciuto a Saviano, il 59enne Pasquale Romano ha costruito una carriera solida dietro le quinte della televisione italiana. Nel game show di Rai 1 interpreta il ruolo del Dottore, la voce al telefono che propone offerte e controproposte ai concorrenti, creando suspense e tensione fino all’apertura dell’ultimo pacco. Il suo volto non viene mai mostrato: il Dottore comunica solo con il conduttore, che riporta le offerte ai giocatori, rendendo la partita un vero gioco psicologico tra denaro e strategia.

Pasquale Romano, in cosa si è laureato il Dottore di Affari Tuoi

Romano ha un solido percorso accademico: è laureato in Filosofia con una tesi sulla paradossalità della comunicazione in Emmanuel Lévinas. All’università è stato allievo di Aldo Masullo, uno dei filosofi italiani più importanti del XX secolo, di cui conserva ricordi molto vivi: "Le sue lezioni erano molto seguite perché affascinanti, Masullo aveva una capacità dialettica fuori dal comune e poi era un filosofo che guardava avanti, di ampie vedute". Dopo la laurea, il Dottore di Affari Tuoi ha proseguito con un dottorato di ricerca in Filosofia morale all’Università di Urbino e ha insegnato per un periodo nelle scuole, fino a definirsi scherzosamente "professore-dottore", unendo così la sua formazione accademica alla carriera televisiva.

L’addio al posto fisso e la carriera in Tv

All’inizio della sua carriera, ha lavorato come docente ad Afragola, in provincia di Napoli, diventando uno dei più giovani insegnanti di ruolo in Italia. Contemporaneamente ha collaborato con il Tg2 per la rubrica Gulliver. Tuttavia, presto si rese conto che la vita tra Napoli e Roma era troppo faticosa, quindi ha deciso di mollare la cattedra per dedicarsi full time al mondo della televisione: "In effetti sono l’anti-Zalone, ho lasciato il posto fisso per intraprendere una carriera totalmente diversa".

L’esperienza a Mediaset e l’incontro con Alberto Castagna

Nel 1993, Romano passa dalla Rai a Fininvest, iniziando una lunga collaborazione con Alberto Castagna, suo cognato e conduttore Tv popolarissimo negli anni ’90. In questo periodo contribuisce alla creazione di programmi come "Sarà vero?", "Complotto di famiglia", "Casa Castagna" e "Stranamore". All’inizio appariva anche in video, ma ben presto ha deciso di restare dietro le quinte: "Preferisco fare l’autore in televisione, il mio compito è far funzionare i programmi". Il sentimento che lo lega a Castagna, scomparso nel 2005 a causa di una grave malattia, rimane molto forte: "Alberto è stata una persona che mi ha segnato professionalmente… Eravamo grandi amici, aveva una straordinaria voglia di vivere… di lui mi restano ricordi bellissimi".

Pasquale Romano: i successi tra Rai, Mediaset e Nove

Dopo l’esperienza con Castagna, Romano ha firmato molti altri programmi di successo:

A Mediaset: "La domenica del villaggio" con Davide Mengacci, "Eroe per caso", "Operazione trionfo".

Alla Rai: "I raccomandati", "Se sbagli ti mollo".

Al Nove: il game musicale "Don’t Forget The Lyrics" con Gabriele Corsi.

Nel 2020, inoltre, è stato uno degli autori del Festival di Sanremo nella prima edizione condotta da Amadeus, suo grande amico. Dal 2003 è autore di Affari Tuoi, vestendo anche i panni del Dottore, un ruolo che ha reso Pasquale Romano uno dei personaggi più riconoscibili e misteriosi del panorama televisivo italiano, senza mai mostrarsi in video ma mantenendo un’influenza fondamentale sulle sorti dei concorrenti.

