Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi ‘dimezzato’, l’indiscrezione Rai dopo il calo d’ascolti: “De Martino va tutelato

Stando ad alcuni rumor la tv di Stato starebbe pensando di affidare al conduttore un nuovo format nell’access prime time: il piano contro Gerry Scotti

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuova mattinata amara per Affari Tuoi, affondato ancora una volta sotto i colpi de La Ruota della Fortuna negli ascolti tv. Ieri mercoledì 22 ottobre 2025 il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha toccato addirittura il 27,1% di share, mentre su Rai 1 Stefano De Martino si è dovuto accontentare del 21,4% e oltre un milione di spettatori in meno. Stando ad alcune indiscrezioni, il periodo nero nei dati Auditel di Affari Tuoi avrebbe portato la Rai a pensare a un nuovo format da affidare a De Martino per ‘salvare’ l’immagine del conduttore (in vista di Sanremo?). Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Affari Tuoi in crisi contro Gerry Scotti: i numeri che allarmano la Rai

Contro ogni pronostico dopo una stagione da assoluto dominatore dell’access prime time degli ascolti tv, Stefano De Martino sta faticando negli dai Auditel, con Affari Tuoi che non riesce a raggiungere i numeri de La Ruota della Fortuna. Lo storico game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha iniziato a macinare ascolti in estate e non si è più fermato, staccando la concorrenza di Rai 1. Ieri è arrivato l’ennesimo boom de La Ruota che, con il nuovo campione Tommaso – il quale ha scalzato Daniela, campionessa che si è portata a casa ben 242.700 euro – è arrivata a toccare il 27,1% di share con quasi 5 milioni e mezzo di spettatori. Nonostante i tentativi più disparati (e disperati) di Affari Tuoi, da vincite stellari all’introduzione di un’anteprima più lunga per raccogliere maggiore pubblico, il dominio di De Martino sembra essere finito. Ecco perchè, secondo alcuni rumor, la Rai starebbe pensando a un’alternativa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo piano della Rai per Stefano De Martino: un nuovo programma

"Per Stefano De Martino la Rai ha in serbo un piano B…" scrive Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settiminale Oggi. Stando a quanto rivelato dal giornalista, infatti, la tv di Stato starebbe pensando di introdurre un nuovo format per l’access prime time della prima rete. Il nuovo programma non andrebbe a sostituire Affari Tuoi bensì ad alternarsi nel palinsesto e al timone rimarrebbe proprio Stefano De Martino. "È al vaglio l’ipotesi di affidargli un nuovo format, per ora top secret: Affari Tuoi non verrebbe quindi cancellato ma si potrebbe alternare al nuovo programma". Secondo quanto si legge sul magazine, in questa battaglia degli ascolti la tv pubblica vorrebbe innanzitutto ‘salvare’ l’immagine di Stefano De Martino, volto di punta dell’azienda che, con ogni probabilità, sarà anche il futuro del Festival di Sanremo, che potrebbe condurre già dal 2027: "Se Scotti dovesse continuare a macinare ascolti, saranno costretti a correre ai ripari per ‘tutelare’ in primis l’immagine dello stesso De Martino…".

Potrebbe interessarti anche

Stefano De Martino

Affari Tuoi, il momento più buio contro Gerry Scotti: Stefano De Martino getta la spugna. Cosa è successo

Il record stagionale de La Ruota della Fortuna (volato oltre i 5 milioni di spettato...
Affari Tuoi - De Martino

Ascolti tv Affari Tuoi, i 3 segreti della riscossa: così De Martino ha ribaltato La Ruota della Fortuna

Il game show di Rai 1 ha finalmente raggiunto la concorrenza di Canale 5 nell’access...
Affari Tuoi - Stefano De Martino

La Rai cambia Affari Tuoi: nuova formula (con trucchetto) per rimontare Gerry Scotti. E Fiorello punge...

A partire da stasera il game show condotto da Stefano De Martino proverà ad adottare...
Stefano De Martino - Affari Tuoi

Affari Tuoi, sirene accese e nervosismo in Rai: la data fa tremare Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Stando alle ultime indiscrezioni l’imminente CdA di viale Mazzini potrebbe sollevare...
Stefano De Martino

Affari Tuoi, De Martino è scioccato: il sorpasso a Scotti ha un milione di motivi. Tutte le vincite (e le polemiche)

Il game show di Rai 1 ha finalmente superato la concorrenza de La Ruota della Fortun...
Stefano De Martino - Gerry Scotti

Affari Tuoi precipita, De Martino sul flop ascolti: le parole (gelide) dopo il boom di Gerry Scotti

Il conduttore ha commentato il successo de La Ruota della Fortuna nell’access prime ...
Stefano De Martino - Affari Tuoi

Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti

La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà...
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Affari Tuoi, gli ascolti Tv spiegati: la rimonta di De Martino (e l’arma segreta di Scotti). Chi vince davvero

Continua la sfida punto su punto tra il gioco dei pacchi e lo storico show di Canale...
Gerry Scotti - Stefano De Martino

La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata

Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963