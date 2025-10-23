Affari Tuoi ‘dimezzato’, l’indiscrezione Rai dopo il calo d’ascolti: “De Martino va tutelato
Stando ad alcuni rumor la tv di Stato starebbe pensando di affidare al conduttore un nuovo format nell’access prime time: il piano contro Gerry Scotti
Nuova mattinata amara per Affari Tuoi, affondato ancora una volta sotto i colpi de La Ruota della Fortuna negli ascolti tv. Ieri mercoledì 22 ottobre 2025 il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha toccato addirittura il 27,1% di share, mentre su Rai 1 Stefano De Martino si è dovuto accontentare del 21,4% e oltre un milione di spettatori in meno. Stando ad alcune indiscrezioni, il periodo nero nei dati Auditel di Affari Tuoi avrebbe portato la Rai a pensare a un nuovo format da affidare a De Martino per ‘salvare’ l’immagine del conduttore (in vista di Sanremo?). Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Affari Tuoi in crisi contro Gerry Scotti: i numeri che allarmano la Rai
Contro ogni pronostico dopo una stagione da assoluto dominatore dell’access prime time degli ascolti tv, Stefano De Martino sta faticando negli dai Auditel, con Affari Tuoi che non riesce a raggiungere i numeri de La Ruota della Fortuna. Lo storico game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha iniziato a macinare ascolti in estate e non si è più fermato, staccando la concorrenza di Rai 1. Ieri è arrivato l’ennesimo boom de La Ruota che, con il nuovo campione Tommaso – il quale ha scalzato Daniela, campionessa che si è portata a casa ben 242.700 euro – è arrivata a toccare il 27,1% di share con quasi 5 milioni e mezzo di spettatori. Nonostante i tentativi più disparati (e disperati) di Affari Tuoi, da vincite stellari all’introduzione di un’anteprima più lunga per raccogliere maggiore pubblico, il dominio di De Martino sembra essere finito. Ecco perchè, secondo alcuni rumor, la Rai starebbe pensando a un’alternativa.
Il nuovo piano della Rai per Stefano De Martino: un nuovo programma
"Per Stefano De Martino la Rai ha in serbo un piano B…" scrive Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settiminale Oggi. Stando a quanto rivelato dal giornalista, infatti, la tv di Stato starebbe pensando di introdurre un nuovo format per l’access prime time della prima rete. Il nuovo programma non andrebbe a sostituire Affari Tuoi bensì ad alternarsi nel palinsesto e al timone rimarrebbe proprio Stefano De Martino. "È al vaglio l’ipotesi di affidargli un nuovo format, per ora top secret: Affari Tuoi non verrebbe quindi cancellato ma si potrebbe alternare al nuovo programma". Secondo quanto si legge sul magazine, in questa battaglia degli ascolti la tv pubblica vorrebbe innanzitutto ‘salvare’ l’immagine di Stefano De Martino, volto di punta dell’azienda che, con ogni probabilità, sarà anche il futuro del Festival di Sanremo, che potrebbe condurre già dal 2027: "Se Scotti dovesse continuare a macinare ascolti, saranno costretti a correre ai ripari per ‘tutelare’ in primis l’immagine dello stesso De Martino…".
