De Martino allunga Affari Tuoi in prime time, svolta dopo il boom della Befana: la risposta a Gerry Scotti Nel 2026 anche il game show di Rai 1 punterà sugli speciali in prima serata per ‘rispondere’ a La Ruota della Fortuna e Canale 5: la conferma

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Stefano De Martino si gode gli ascolti dell’Epifania. Affari Tuoi ha registrato un vero e proprio boom in prima serata con lo Speciale Lotteria Italia e il conduttore ha ovviamente ricevuto i complimenti da parte dei vertici Rai e del direttore Intrattenimento prime time Williams Di Liberatore. Quest’ultimo si è anche lasciato ‘sfuggire’ un piccolo spoiler, confermando di fatto che il game show di Rai 1 tornerà con nuovi appuntamenti in prima serata, proprio come La Ruota della Fortuna. Scopriamo tutti i dettagli.

Affari Tuoi, il successo con lo Speciale Lotteria Italia: i numeri

Lo scorso 6 gennaio Stefano De Martino ha messo a segno una vero e proprio ‘colpo’ negli ascolti tv, dominando la prima serata al timone di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Nella sera dell’Epifania la puntata ‘maxi’ del game show di punta di Rai 1 ha registrato un clamoroso boom nei dati Auditel, toccando il 35,9% di share e radunando 5,8 milioni di spettatori. Numeri incredibili che hanno fatto gongolare i vertici Rai, tra cui il direttore Intrattenimento prime time Williams Di Liberatore che ha diffuso un comunicato per festeggiare il successo di De Martino. "Affari Tuoi si conferma in vetta al gradimento del pubblico" ha scritto Di Liberatore, ‘pungendo’ anche la concorrenza de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: "Il programma ribadisce la sua solidità, che già sta garantendo in access prime time dove spesso è leader della serata considerando le sovrapposizioni delle curve di ascolti". Poi i dovuti ringraziamenti al conduttore, il quale si è preso una bella ‘rivincita’ proprio contro Canale 5: "Ringrazio Stefano De Martino e tutta la squadra per la professionalità e l’ottimo lavoro svolto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno in prima serata: la ‘guerra’ a La Ruota e Gerry Scotti

Lo straordinario trionfo di Affari Tuoi con lo Speciale Lotteria Italia – come detto – spingerà i vertici Rai a puntare su altri appuntamenti in prima serata. A confermarlo è lo stesso Williams Di Liberatore, che nella nota ha lasciato intendere che il game show di punta dell’access di Rai 1 approderà nuovamente nel prime time dopo il boom d’ascolti dell’Epifania: "Gli ottimi ascolti di ieri sera confermano il proposito di sperimentare, nei prossimi mesi, ulteriori prime serate". Stefano De Martino e la Rai, insomma, si preparano a ‘rispondere’ a La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti, che già più volte sono sbarcati in prima serata su Canale 5 con La Ruota dei Campioni (il prossimo appuntamento, per esempio, è fissato per domani venerdì 9 gennaio 2026).

Potrebbe interessarti anche