Affari Tuoi, De Martino scalpita e pensa al ‘trasloco’. Cosa succede (e perché c’entra il figlio Santiago) L conduttore avrebbe manifestato il desiderio di spostare il programma a Milano, nell''ex 'casa' di Fabio Fazio. Dietro la richiesta anche ragioni familiari. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino vuole portare Affari Tuoi a casa sua, o quasi. Secondo quanto anticipato recentemente da Davide Maggio, il conduttore del game show di access prime time su Rai 1 avrebbe manifestato il desiderio di trasferire la trasmissione, nella prossima stagione televisiva, dal Teatro delle Vittorie di Roma a Milano. E il motivo sarebbe di natura strettamente personale. Ecco tutti i dettagli.

Affari Tuoi, l’ipotesi ‘trasloco’ per De Martino

Le voci corrono e a quanto pare Stefano De Martino, volto di Affari Tuoi e prossimo candidato alla conduzione di Sanremo, si sarebbe stancato. Niente più spola, per lui, da Milano (dove vive) a Roma ogni settimana, per registrare le puntate di Affari Tuoi. E l’idea concreta di spostare la produzione del game show sotto casa, nel capoluogo lombardo, per azzerare il più possibile i disagi.

Ma ci sarebbe anche una ragione più personale, dietro questa richiesta. Milano è infatti la città in cui vive Santiago, il figlio che De Martino ha avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez. E un cambio di location, per Affari Tuoi, significherebbe poter essere più presente nella vita del bambino, ritagliandosi più tempo e spazio per stargli vicino senza dover gestire continui trasferimenti.

Stando alle anticipazioni di Davide Maggio, la location ideale per ospitare il gioco dei pacchi a Milano sarebbe il CPTV Rai di Milano Mecenate. Cioè lo studio che per anni ha ospitato Che Tempo Che Fa (prima del trasloco di Fazio sul Nove). Siamo ancora lontani, però, da una decisione definitiva. Se la richiesta di De Martino dovesse essere accolta in Rai, si tratterebbe di un cambiamento significativo non solo per il conduttore, ma anche per la lunghissima storia del programma. Quindi è lecito pensare che i vertici si prenderanno il giusto tempo per decidere.

La rivoluzione di gennaio e le ‘carte’ di De Martino

Intanto Affari Tuoi continua macinare ascolti e a ‘cambiare pelle’. Dopo mesi di difficoltà nel duello con La Ruota della Fortuna, finalmente il gioco di De Martino sta tornando ad emergere nel confronto Auditel con i rivali. Merito della conduzione, certo, ma anche di alcune intuizioni felici come l’arruolamento di Herbert Ballerina nel cast e il più recente approdo di Martina Miliddi, ex allieva di Amici. Entrambi gli innesti hanno portato il giusto mix di freschezza e dinamismo alla trasmissione, contribuendo a un incremento ulteriore degli ascolti. Tanto che da gennaio in poi, il rapporto di forze con Mediaset si è improvvisamente ribaltato. Ed è anche per questo che De Martino potrebbe avere, nei prossimi mesi, ottime carte per negoziare un eventuale trasferimento verso lidi migliori.

