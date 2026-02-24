Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi, De Martino scalpita e pensa al ‘trasloco’. Cosa succede (e perché c’entra il figlio Santiago)

L conduttore avrebbe manifestato il desiderio di spostare il programma a Milano, nell''ex 'casa' di Fabio Fazio. Dietro la richiesta anche ragioni familiari. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Stefano De Martino vuole portare Affari Tuoi a casa sua, o quasi. Secondo quanto anticipato recentemente da Davide Maggio, il conduttore del game show di access prime time su Rai 1 avrebbe manifestato il desiderio di trasferire la trasmissione, nella prossima stagione televisiva, dal Teatro delle Vittorie di Roma a Milano. E il motivo sarebbe di natura strettamente personale. Ecco tutti i dettagli.

Affari Tuoi, l’ipotesi ‘trasloco’ per De Martino

Le voci corrono e a quanto pare Stefano De Martino, volto di Affari Tuoi e prossimo candidato alla conduzione di Sanremo, si sarebbe stancato. Niente più spola, per lui, da Milano (dove vive) a Roma ogni settimana, per registrare le puntate di Affari Tuoi. E l’idea concreta di spostare la produzione del game show sotto casa, nel capoluogo lombardo, per azzerare il più possibile i disagi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma ci sarebbe anche una ragione più personale, dietro questa richiesta. Milano è infatti la città in cui vive Santiago, il figlio che De Martino ha avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez. E un cambio di location, per Affari Tuoi, significherebbe poter essere più presente nella vita del bambino, ritagliandosi più tempo e spazio per stargli vicino senza dover gestire continui trasferimenti.

Stando alle anticipazioni di Davide Maggio, la location ideale per ospitare il gioco dei pacchi a Milano sarebbe il CPTV Rai di Milano Mecenate. Cioè lo studio che per anni ha ospitato Che Tempo Che Fa (prima del trasloco di Fazio sul Nove). Siamo ancora lontani, però, da una decisione definitiva. Se la richiesta di De Martino dovesse essere accolta in Rai, si tratterebbe di un cambiamento significativo non solo per il conduttore, ma anche per la lunghissima storia del programma. Quindi è lecito pensare che i vertici si prenderanno il giusto tempo per decidere.

La rivoluzione di gennaio e le ‘carte’ di De Martino

Intanto Affari Tuoi continua macinare ascolti e a ‘cambiare pelle’. Dopo mesi di difficoltà nel duello con La Ruota della Fortuna, finalmente il gioco di De Martino sta tornando ad emergere nel confronto Auditel con i rivali. Merito della conduzione, certo, ma anche di alcune intuizioni felici come l’arruolamento di Herbert Ballerina nel cast e il più recente approdo di Martina Miliddi, ex allieva di Amici. Entrambi gli innesti hanno portato il giusto mix di freschezza e dinamismo alla trasmissione, contribuendo a un incremento ulteriore degli ascolti. Tanto che da gennaio in poi, il rapporto di forze con Mediaset si è improvvisamente ribaltato. Ed è anche per questo che De Martino potrebbe avere, nei prossimi mesi, ottime carte per negoziare un eventuale trasferimento verso lidi migliori.

Potrebbe interessarti anche

Herbert Ballerina e Stefano De Martino

Affari Tuoi, senza Herbert Ballerina ascolti alle stelle: “Sono stato surclassato”, il dato sorprendente

Il comico ha scherzato sui risultati del game show di Stefano De Martino durante la ...
Milly Carlucci - Stefano De Martino

Affari Tuoi, trasloco in vista: De Martino prova a cambiare città. C’entra (anche) Belen

Due dei programmi di punta del palinsesto Rai potrebbero presto spostarsi in un nuov...
Affari Tuoi, serata disastrosa e Martina Miliddi scatena la bufera sul web: “È diventato altro”

Affari Tuoi, serata disastrosa e Martina Miliddi scatena la bufera sul web: “È diventato altro”

Nella puntata di domenica 15 febbraio 2025 le ‘gemelle’ Ester e Federica sono tornat...
Martina Miliddi - Samira Lui

Affari Tuoi, Martina esplode sui social (grazie a De Martino): la nuova ‘rivalità’ con Samira Lui

La ballerina sta diventando, sera dopo sera, la nuova star del ‘gioco dei pacchi’ e ...
Affari Tuoi 13 ottobre 2025

De Martino, Affari Tuoi è rinato: come ha ribaltato il gioco dei pacchi (beffando Gerry Scotti)

Il game show continua a trionfare nell’access prime time degli ascolti tv e a supera...
Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina e Martina diventa un caso

Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina, Martina resta e spacca i social: “Chi parlava male di Samira Lui che dice?”

Ascolti record, la novità Martini Miliddi e il ritorno annunciato di Herbert: il nuo...
Stefano De Martino

Affari tuoi, De Martino scioccato da Herbert: "Ma come fai?". Lui indovina i pacchi e poi lascia lo studio

Nella nuova puntata del 8 febbraio gioca Rossella, che torna a casa con 60mila euro....
Stefano De Martino - Martina Miliddi

Affari Tuoi, riscossa De Martino (con Martina Miliddi): i numeri della rimonta inattesa a La Ruota della Fortuna

I numeri delle ultime settimane stanno premiando il game show di punta dell’access d...
Affari tuoi cosa è successo puntata 19 febbraio 2026

Affari tuoi, Martina balla e De Martino non si tiene: il bacio con Herbert stravolge la ballerina

Nella puntata del 19 febbraio gioca Cristina, in una partita cominciata male e finit...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Aka7even

Aka7even
nicola-savino

Nicola Savino
Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
L'attore Nino Frassica

Nino Frassica

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963