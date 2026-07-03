Affari Tuoi torna in onda, De Martino ha tre giorni per la rimonta su Gerry Scotti (anche in replica): la nuova programmazione Dopo i vari stop per fare spazio ai Mondiali, stasera 3 luglio il game show riparte su Rai 1 senza interruzioni fino alla prossima settimana: ecco il calendario.

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Stefano De Martino è tornato. Dopo i numerosi stop per lasciare spazio ai Mondiali, infatti, oggi venerdì 3 luglio 2026 Affari Tuoi va in onda. Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 proseguirà senza interruzioni fino alla prossima settimana e il conduttore campano avrà così modo di dare la caccia a Gerry Scotti negli ascolti e tentare la rimonta su La Ruota della Fortuna. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario completo nel dettaglio.

Affari Tuoi va in onda (venerdì 3 luglio 2026): il calendario della settimana

Oggi venerdì 3 luglio 2026 Affari Tuoi torna in onda su Rai 1. Dopo avere fatto spazio ai Mondiali 2026 nella serata di ieri, infatti, Stefano De Martino tornerà protagonista dell’access prime time della prima rete con il celebre gioco dei ‘pacchi’. Il conduttore ed ex marito di Belén Rodríguez può sorridere e chiudere la settimana in bellezza, dal momento che non sono previsti altri stop fino a lunedì 6 luglio, quando a prendersi la scena in prima serata su Rai 1 saranno Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal nella stellare sfida degli ottavi di finale della Coppa del Mondo tra Portogallo e Spagna. Domenica, tuttavia, Affari Tuoi andrà in onda una replica. La sfida negli ascolti contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna può dunque ripartire. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

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Venerdì 3 luglio: Affari Tuoi va in onda

Sabato 4 luglio: Affari Tuoi va in onda

Domenica 5 luglio: Affari Tuoi va in onda

Lunedì 6 luglio: Affari Tuoi NON va in onda

La battaglia degli ascolti con Gerry Scotti e la novità delle repliche

Dopo i due stop consecutivi Stefano De Martino e Affari Tuoi possono dunque ricominciare la rincorsa a La Ruota della Fortuna nell’access prime time dei dati Auditel. Gerry Scotti continua infatti a dilagare e anche negli ascolti tv di ieri La Ruota della Fortuna è volato al 26,7% di share con quasi 4 milioni e mezzo di spettatori con l’aggiunta del pre-Torneo dei Campioni. Per De Martino non sarà semplice colmare il gap, ma gli ultimi testa a testa sono stati incoraggianti. Domenica, tuttavia – come anticipato – Affari Tuoi andrà in onda in replica, una novità assoluta nella storia recente del programma. Verrà riproposta la partita incredibile di Domenico dal Molise, andata in scena lo scorso 27 marzo e chiusasi con una super-vincita (ma anche l’amaro in bocca).

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