Affari Tuoi, De Martino in ginocchio: la settimana peggiore di sempre tra Sinner, Italia e fenomeno Gerry Scotti Il game show dell’access prime time di Rai 1 sta vivendo un momento da incubo negli ascolti tv e salterà ben due puntate per fare spazio al calcio: i numeri

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Una settimana da dimenticare per Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, infatti, sta vivendo uno dei momenti più bui negli ascolti tv: ieri il suo game show è crollato sotto la soglia del 20% di share e, come se non bastasse, sia stasera che domenica salterà l’appuntamento nell’access prime time di Rai 1. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i numeri nel dettaglio.

Affari Tuoi, la settimana da incubo negli ascolti tv: il fattore Sinner e il confronto con La Ruota

La ‘guerra’ a distanza tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna non è mai stata così complicata per Stefano De Martino che, negli ultimi giorni, ha dovuto fare (letteralmente) i conti con alcuni dei numeri peggiori registrati in questa stagione. Dopo avere dominato i dati Auditel dello scorso anno, infatti, il conduttore campano non è mai riuscito a tenere testa a Gerry Scotti e – a più di un mese dall’unico ‘sorpasso’ – le cose stanno precipitando. Negli ascolti tv di ieri Affari Tuoi è addirittura sceso sotto la soglia del 20%, una batosta sia nei dati Auditel contro La Ruota che a livello psicologico.

Lunedì 10 novembre 2025 : Affari Tuoi 20%, La Ruota della Fortuna 23,8%

: Affari Tuoi 20%, La Ruota della Fortuna 23,8% Martedì 11 novembre 2025 : Affari Tuoi 21,5%, La Ruota della Fortuna 25,8%

: Affari Tuoi 21,5%, La Ruota della Fortuna 25,8% Mercoledì 12 novembre 2025: Affari Tuoi 19,6%, La Ruota della Fortuna 23,9%

Le motivazioni, ovviamente, non mancano. Questa settimana vanno infatti in scena le Nitto ATP Finals 2025 di Torino che, anche e soprattutto grazie a Jannik Sinner (stasera invece ci sarà Musetti-Alcaraz), stanno facendo volare la prima serata di Rai 2 con match che iniziano nel pieno dell’access prime time, alle 20:30 circa, proprio nell’orario di Affari Tuoi. Basti pensare che ieri la sfida tra il tennista altoatesino e Zverev è stata seguita da quasi 3 milioni di spettatori, togliendo pubblico a De Martino e Rai 1. Sebbene si possa dunque parlare sicuramente di un’attenuante, i dati de La Ruota della Fortuna non sono stati intaccati più di tanto, anzi. Lo storico game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti non ha accusato alcun calo e si è sempre mantenuto oltre i 5 milioni di spettatori, volando addirittura a 5 milioni e mezzo nella serata senza Sinner.

Il brutto colpo per Stefano De Martino: cancellate due puntate

Dopo le polemiche per le vincite stellari e questi ultimi giorni da incubo, dunque, Affari Tuoi è chiamato a risalire negli ascolti tv. L’impresa non sarà facile, dal momento che Stefano De Martino sarà costretto a ‘saltare’ ben due appuntamenti. Stasera, infatti, il game show di Rai 1 non andrà in onda per lasciare spazio alla Nazionale italiana impegnata contro la Moldavia. Lo stesso accadrà domenica 16 novembre, quando Affari Tuoi dovrà fare posto all’importantissima per sfida le qualificazioni ai Mondiali 2026 Italia-Norvegia.

