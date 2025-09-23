Affari Tuoi, la sera più buia contro Gerry Scotti: De Martino getta la spugna. Cosa è successo Il record stagionale de La Ruota della Fortuna (volato oltre i 5 milioni di spettatori) affonda l’access prime time di Rai 1: Canale 5 allunga sempre di più

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Dopo avere dominato gli ascolti dell’estate, Gerry Scotti è il mattatore assoluto di questo inizio della nuova stagione televisiva. La Ruota della Fortuna continua ad annichilire la concorrenza di Affari Tuoi e ieri lo storico game show di Canale 5 ha fatto segnare il record stagionale, volando oltre i 5 milioni di spettatori e affondando Stefano De Martino. Quest’ultimo è stato costretto a incassare l’ennesima sconfitta e, soprattutto, a vedere l’access prime time di Canale 5 prendere ancora una volta il largo nei dati Auditel. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Gerry Scotti dominatore dell’access prime time: Stefano De Martino incassa

La scelta di Pier Silvio Berlusconi e Mediaset di spostare La Ruota della Fortuna in access prime time si è rivelata a dir poco azzeccata. La strategia nata in estate (con Affari Tuoi in pausa) per iniziare a preparare la ‘battaglia’ contro Stefano De Martino negli ascolti tv, infatti, sta pagando e non poco. L’access prime time è diventato terreno di conquista di Gerry Scotti, che anche dopo il ritorno in onda di Affari Tuoi non è mai stato veramente impensierito da Rai 1 nei dati Auditel. Dopo una stagione televisiva da assoluto protagonista e mattatore negli ascolti, in queste prime settimane Stefano De Martino è stato così costretto a incassare gravi sconfitte, l’ultima delle quali è stata forse la più pesante.

La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi: il confronto e il successo di Canale 5

Ieri lunedì 22 settembre 2025 Gerry Scotti ha iniziato la settimana col botto, registrando il record stagionale de La Ruota della Fortuna. Lo storico game show di Canale 5 ha toccato il 25,1% di share, sfondando per la prima volta la soglia dei 5 milioni di spettatori. Una brutta batosta per Stefano De Martino che, al timone di Affari Tuoi, si è fermato al 21,3% di share e a un ascolto medio di 4,3 milioni di spettatori su Rai 1. La Ruota sta prendendo il largo e il gap non è mai stato così ampio. Come fatto notare da Giuseppe Candela sui social, il dato è ancora più pesante se considerato nel contesto della prima serata di ieri. "De Martino forte in Campania soffre il Napoli" scrive il giornalista su X, evidenziando come il posticipo di Serie A Napoli-Pisa abbia penalizzato Affari Tuoi ma anche come La Ruota della Fortuna non abbia avuto di questi problemi in passato: "Scotti vola in Lombardia ma ha vinto anche quando ha avuto contro Inter-Atalanta in Champions e Inter domenica in campionato". Candela parla di "tendenza clamorosa" e, ovviamente, non è da escludere che la Rai possa presto correre ai ripari per invertirla.

