Affari Tuoi, De Martino riparte oggi (con rivoluzione): cosa cambia, il futuro di Thanat e l'addio più doloroso
Torna stasera il gioco dei pacchi su Rai 1. Con novità in studio, nel meccanismo di gioco, e una mascotte inedita. Mentre restano Miliddi e Herbert Ballerina. Ecco tutti i dettagli.
Affari Tuoi torna oggi, domenica 6 settembre 2026, tra luci e qualche incognita. Il programma guidato da Stefano De Martino – già alle prese con la preparazione impegnativa di Sanremo 2027 – trasloca nel nuovo studio di Milano, con ambizioni più grandi, più spazio, e l’addio (doloroso) alla mascotte Gennarino. L’iconico cane del gioco dei pacchi verrà sostituito da un altro amico a quattro zampe, mentre resteranno al loro posto l’apprezzatissima spalla di De Martino, Herbert Ballerina, e la ballerina Martina Miliddi. L’inizio, però, rischia di essere in salita. Dato che dopo un mese e mezzo di stop Affari Tuoi dovrà recuperare terreno sul rivale de La Ruota della Fortuna (mai andato in vacanza). Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Affari Tuoi, il ritorno in onda di De Martino e le incognite del nuovo programma
Mentre Stefano De Martino studiava le prime canzoni di Sanremo 2027, durante la pausa estiva, il posto in access prime time di Affari Tuoi andava a L’Eredità Summer. Che però ha finito per perdere parecchio terreno dal diretto rivale in Mediaset, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Motivo per cui ora, al ritorno in onda da stasera su Rai 1, l’ex ballerino dovrà fare i salti mortali per mettersi in pari nella sfida più ‘bollente’ della tv generalista.
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De Martino potrà contare innanzitutto sulla novità dello studio. Da oggi il gioco dei pacchi si sposta infatti negli studi Rai milanesi di Via Mecenate. Una scelta logistica ma anche di ambizione, dato che il nuovo spazio dovrebbe consentire un passo in avanti a livello di spettacolarità della produzione. Questo, unito alla riconferma della bravissima Martina Miliddi e della spalla comica Herbert Ballerina, potrebbe garantire a De Martino un inizio scoppiettante.
La componente di spettacolo dunque cresce, anche se il gioco resta al centro. E continua anche il filone inaugurato dalla mascotte Gennarino, andata però in pensione. Al posto del cane amatissimo dal pubblico arriverà il sostituto Tommasino. Un piccolo colpo al cuore. Ma è forse il momento migliore per una svolta, dato il nuovo scenario e le altre novità in arrivo.
Il nuovo pacco in gioco e il destino di Thanat e Lupo
La nuova edizione di Affari Tuoi porterà anche cambiamenti nel meccanismo di gioco. Un pacco totalmente inedito farà il suo ingresso, con un funzionamento non ancora svelato ma una presenza che dovrebbe essere stabile nel corso delle puntate. Chi invece potrebbe andarsene definitivamente è il duo di storici personaggi di ‘contorno’, Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo. Già nell’ultima stagione i due volti legati all’edizione di Amadeus erano stati ridimensionati, finendo in sostanza per partecipare solo al pronostico finale, in particolare il momento dedicato alla Regione fortunata. Ora, a causa dello spostamento a Milano, l’addio potrebbe essere definitivo. Anche se conferme in questo senso non sono arrivate.
Infine, sarò confermato dopo l’introduzione a giugno scorso il Super Premio Opel. Il primo progetto di ‘brand integration’ nella storia di Affari Tuoi proseguirà con la benedizione di Rai Pubblicità. Il resto si vedrà strada facendo.
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