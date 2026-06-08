Affari Tuoi, De Martino dimezzato dai Mondiali: pioggia di puntate cancellate, come cambia la programmazione
Il game show di Rai 1 salterà tantissimi appuntamenti nell’access prime time contro Gerry Scotti e La Ruota per fare spazio alle partite della Coppa del Mondo
È iniziata la settimana che porterà all’apertura dei Mondiali di calcio 2026. Giovedì 11 giugno 2026, infatti, partirà la Coppa del Mondo che si terrà in USA, Mesico e Canada. La Rai si è assicurata i diritti tv su ben 35 partite della competizione (QUI l’elenco di tutte le partite), la maggior parte delle quali andrà in onda in prima serata costringendo a rivedere il palinsesto di Rai 1, dove Stefano De Martino e Affari Tuoi dovranno ‘farsi da parte’. Già a partire da questa settimana il game show salterà tantissimi appuntamenti nell’access prime time contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna per fare spazio alle partite del Mondiale. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario completo nel dettaglio.
Affari Tuoi, pioggia di puntate cancellate in arrivo: perché e quando finisce il game show di De Martino
Anche quest’anno Stefano De Martino è stato il volto simbolo dell’access prime time della tv dove, tuttavia, non è stato più il dominatore incontrastato a causa di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, con cui ogni giorno Affari Tuoi rivaleggia negli ascolti. Ecco perché quest’anno il conduttore ed ex marito di Belén Rodríguez sarà chiamato agli straordinari, con il game show che andrà in onda fino al 19 luglio per non commettere l’errore dello scorso anno e continuare a ‘marcare’ stretto La Ruota. A partire da questa settimana, però – con l’inizio dei Mondiali 2026 – diverse puntate di Affari Tuoi saranno tuttavia cancellate. Stefano De Martino salterà il consueto appuntamento nell’access prime time di Rai 1 nei giorni di concomitanza con le partite trasmesse alle ore 21.00 sulla prima rete. Alle 20:35, si partirà con il pre-partita condotto da Paola Ferrari con Simona Rolandi, Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli, mentre il post-partita con Notti Mondiali sarà affidato ad Alessandro Antinelli.
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Tutte le puntate saltate di Affari Tuoi: il calendario
Questa settimana Affari Tuoi non andrà in onda giovedì 11 giugno per fare spazio alla serata d’apertura dei Mondiali 2026 (con i padroni di casa del Messico che ospitano il Sud Africa) e venerdì 12 giugno per la diretta della sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina, con Džeko e co. sbarcati ai Mondiali dopo avere eliminato l’Italia. La prossima settimana ben altre 4 puntate saltate. Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti cancellati.
- 11 giugno 2026 (ore 21:00) – Messico-Sud Africa
- 12 giugno 2026 (ore 21:00) – Canada-Bosnia Erzegovina
- 15 giugno 2026 (ore 21:00) – Belgio-Egitto
- 16 giugno 2026 (ore 21:00) – Francia-Senegal
- 18 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera-Bosnia Erzegovina
- 19 giugno 2026 (ore 21:00) – USA-Australia
- 24 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera-Canada
- 26 giugno 2026 (ore 21:00) – Norvegia-Francia
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