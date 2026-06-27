Affari Tuoi, stasera De Martino riappare in tv (ma per poco): quanto dura la puntata del 27 giugno 2026 Affari Tuoi torna in onda il 27 giugno ma con programmazione a singhiozzo: il 28 stop per i Mondiali e il calendario resta instabile fino a luglio.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Affari Tuoi torna in onda oggi, sabato 27 giugno con Stefano De Martino, ma si tratta di una presenza breve in un palinsesto sempre più frammentato. Il game show di Rai 1 ha infatti subito diversi stop negli ultimi giorni a causa dei Mondiali, che stanno incidendo sulla programmazione del preserale. La puntata di oggi si inserisce così in un calendario discontinuo, tra giorni di messa in onda e cancellazioni improvvise. Mentre domani, domenica 28 giugno il programma non andrà in onda per lasciare spazio alle partite degli ottavi di finale in prima serata.

Affari Tuoi, stasera De Martino torna in onda prima di Croazia-Ghana (27 giugno)

La puntata di sabato 27 giugno segna un nuovo ritorno in onda per Affari Tuoi e per Stefano De Martino, anche se si tratta di una presenza isolata nel palinsesto settimanale. Il programma viene infatti trasmesso regolarmente in access prime time, ma senza continuità stabile a causa delle numerose variazioni legate agli eventi sportivi. La durata della puntata resta quella tipica del format, con inizio intorno alle 20.35 e chiusura dopo 60′, alle 21.35, quando De Martino passerà la linea a al prepartita di Paola Ferrari in vista del match Croazia-Ghana che inizierà alle ore 23.

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Negli ultimi giorni, il programma ha subito diverse cancellazioni e slittamenti per lasciare spazio ai Mondiali, che continuano a occupare le fasce più importanti della programmazione televisiva. Una situazione che ha reso meno lineare la presenza del game show nel palinsesto di Rai 1. De Martino ha infatti saltato saltato le puntate di lunedì 22, mercoledì 24 e venerdì 26 giugno, collezionando ascolti inferiori alla media degli ultimi mesi martedì 23 e giovedì 24 probabilmente a causa del calendario frammentato che ha dirottato parte del pubblico verso La Ruota della Fortuna, che nelle ultime due settime sta raccogliendo ascolti record.

Sabato 27 giugno: Affari Tuoi va in onda

Domenica 28 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Sudafrica-Canada su Rai1)

Mondiali e concorrenza TV influenzano il preserale

Dopo la puntata di oggi, 27 giugno, Affari Tuoi si fermerà nuovamente domenica 28 giugno per lasciar spazio su Rai 1 alla trasmissione in diretta di Sudafrica – Canada, la prima partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Il gioco dei pacchi tornerà poi in onda lunedì 29 giugno, andando in onda subito dopo il match Brasile – Giappone, e anche lunedì 30 giugno.

Questa la programmazione dei prossimi giorni:

Sabato 27 giugno: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Domenica 28 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Sudafrica-Canada su Rai1)

Affari Tuoi non va in onda (Sudafrica-Canada su Rai1) Lunedì 29 giugno: va in onda

va in onda Martedì 30 giugno: va in onda

va in onda Mercoedì 1 luglio: va in onda

va in onda Giovedì 2 luglio: non va in onda (partita da definire)

non va in onda (partita da definire) Venerdì 3 luglio: non va in onda (partita da definire)

Nel frattempo, la chiusura definitiva della stagione è già fissata: Affari Tuoi andrà in pausa estiva il 19 luglio, data che coincide con la fine dei Mondiali. Al suo posto arriverà L’Eredità Summer Edition, con Marco Liorni alla conduzione. Sul fronte della concorrenza, Mediaset ha scelto una strategia opposta: La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti non si fermerà, continuando la sua programmazione anche nei mesi estivi di luglio e agosto.

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