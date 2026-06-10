Affari Tuoi, De Martino lancia l'ultima sfida a Gerry Scotti: "Siamo agli sgoccioli". Ma è Martina Miliddi l'asso della puntata Il riassunto della serata del 10 giugno 2026 ad Affari Tuoi. Che cosa è successo nella partita di oggi e i momenti salienti con Stefano De Martino e il suo team

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Va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi. Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi hanno seguito la partita del 10 giugno 2026 regalando, come sempre, al pubblico momenti esilaranti e colpi di scena, pacco dopo pacco. Ecco come è andata la serata di oggi con protagonista la concorrente della regione Emilia-Romagna.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 10 giugno 2026

Martina, da Novellara, ha deciso di farsi accompagnare da sua madre Felicia, australiana figlia di italiani. L’invenzione di Ballerina è per la protezione personale. De Martino introduce la novità più chiacchierata degli ultimi giorni. Pescando tre pacchi blu a inizio partita, il concorrente ha la possibilità di pescare tra due pacchi oro per poter vincere un’automobile. Si è parlato di una similitudine troppo spiccata con La Ruota della Fortuna, programma competitor in onda su Canale 5. La nuova manche e l’arrivo del premio auto è l’ultima cartuccia che gli autori si giocano prima del finale di stagione il 27 giugno. Soprattutto per gli anziani, per ovviare al problema delle rapine al bancomat, ha creato un "tallone da killer", ovvero una scarpa con arma incorporata. Martina parte a razzo e apre il pacco Gennarino. Porta così a casa i primi 3.000 euro. Peccato che i primi sei tiri facciano fuori diversi pacchi rossi, tra cui, i 100mila euro e i 200mila euro. La concorrente rifiuta 20mila euro e va avanti. Per fortuna, Martina riesce a riequilibrare la situazione e rifiuta un cambio di pacco offerto dal Dottore.

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Affari Tuoi: quanto ha vinto la concorrente nella puntata di stasera

Martina rifiuta 15mila euro e resta con cinque pacchi blu e due pacchi rossi: 20mila euro e 300mila euro, che però pesca immediatamente dopo. A questo punto il Dottore, per far difendere i 20mila euro alla concorrente, decide che dovrà effettuare quattro tiri in cambio di 3.400 euro. Martina Miliddi regala un’esibizione da pelle d’oca che lascia lo studio a bocca aperta. La danzatrice si è cimentata in un flamenco intenso e vibrante che è, senza dubbio, una delle performance più riuscite della stagione di Affari Tuoi. La concorrente resta alla fine della serata con i 20mila euro, l’invenzione di Herbert Ballerina e un’offerta di cambio pacco. Martina decide di rischiare e pur non avendo mai lasciato il suo pacco numero 13, lo cede per scegliere il numero 14. Tra lo sgomento dei presenti in studio, sicuri del fatto che la concorrente non avrebbe mai agito in quel modo, la partita si conclude con un finale amaro. Nel pacco scelto da Martina c’è il "tallone da killer".

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