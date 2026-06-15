De Martino senza pace, Affari Tuoi cancellato ancora dalla Rai: stravolta la programmazione
Il game show di punta dell’access prime time di rai 1 lascia nuovamente spazio ai Mondiali e alla partita Belgio-Egitto: quando torna in onda, il calendario
Si apre un’altra settimana ‘spezzatino’ per Stefano De Martino. Oggi lunedì 15 giugno 2026, infatti, Affari Tuoi non andrà in onda. Il motivo? Il game show di punta di Rai 1 lascerà nuovamente spazio ai Mondiali (e campo libero a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna nell’access prime time della tv) e salterà il consueto appuntamento. Stasera sarà la volta di Belgio-Egitto, ma non si tratterà certo dell’unico stop per De Martino, che anche domani (e non solo) non sarà in onda. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario completo nel dettaglio.
Affari Tuoi non va in onda: perché e quando torna in onda
Oggi lunedì 15 giugno 2026 Affari Tuoi non andrà in onda. L’access prime time di Rai 1 farà infatti spazio alla diretta della partita che aprirà il girone G dei Mondiali 2026 – Belgio-Egitto. Il calcio sarà dunque ancora una volta protagonista della serata della prima rete, con il pre-partita condotto da Paola Ferrari e Simona Rolandi (insieme a Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli in studio) a partire dalle 20:35; calcio d’inizio alle ore 21:00 nella suggestiva cornice dell’iconico Lumen Field di Seattle. In seconda serata ci sarà invece il post-partita con Notti Mondiali di Alessandro Antinelli.
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Per Stefano De Martino si tratta di un doppio stop: anche domani martedì 16 giugno 2026, infatti, Affari Tuoi salterà il consueto appuntamento nell’access prime time di Rai 1, lasciando ancora campo libero alla concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna negli ascolti tv.
Tutte le puntate saltate di Affari Tuoi: il calendario
La fase a girone dei Mondiali 2026 è ormai entrata nel vivo e – come anticipato – per Stefano De Martino sarà una settimana ‘spezzatino’. Oltre agli appuntamenti di oggi e domani, infatti, anche le puntate di giovedì, venerdì e domenica di Affari Tuoi saranno cancellate. Il game show di punta di Rai 1 tornerà in onda mercoledì 17 giugno, ma di fatto questa settimana andrà in onda solo due volte, con l’appuntamento di sabato confermato. Di seguito la nuova programmazione completa della settimana (QUI il calendario completo):
- Lunedì 15 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Belgio-Egitto, ore 21:00)
- Martedì 16 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Francia-Senegal, ore 21:00)
- Mercoledì 17 giugno: Affari Tuoi va in onda
- Giovedì 18 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Bosnia ed Erzegovina, ore 21:00)
- Venerdì 19 giugno: Affari Tuoi va in onda (USA-Australia, ore 21:00)
- Sabato 20 giugno: Affari Tuoi va in onda
- Domenica 21 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Belgio-Iran, ore 21:00)
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