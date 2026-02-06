Affari Tuoi, Rai 1 cancella De Martino (e Gerry Scotti si rifiata): perché salta la puntata di stasera
Salta l’appuntamento con Stefano De Martino stasera, 6 febbraio: Rai 1 stravolge il palinsesto per la copertura completa della cerimonia inaugurale olimpica.
Stasera, 6 febbraio 2026, il pubblico di Rai 1 dovrà fare a meno di Stefano De Martino: Affari Tuoi va in pausa per un evento straordinario. La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina monopolizzerà il palinsesto, trasformando la rete in un canale "totalmente olimpico". Per due settimane, gare, dirette e commenti prenderanno il sopravvento, costringendo programmi molto seguiti a fermarsi. Ma vediamo quando tornerà in onda De Martino.
Affari Tuoi non va in onda stasera (6 febbraio): il motivo
Febbraio sarà un mese un po’ travagliato per i palinsesti Rai a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che cambieranno temporaneamente le abitudini del pubblico. Tra i programmi sospesi, anche Affari Tuoi, mentre Rai 2 diventerà la rete centrale per la copertura delle gare. Dal 6 al 22 febbraio, la Rai offrirà una programmazione olimpica completa: dalle 8:45 con Mattina Olimpica fino alle 22:45 con Notti Olimpiche, con lunghe dirette e quattro edizioni giornaliere del TG Olimpico. Anche Rai 1 subirà modifiche: venerdì 6 febbraio il TG1 sarà anticipato e ridotto, e salteranno temporaneamente Cinque minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi per trasmettere la cerimonia di apertura. Per il gioco dei pacchi, la sosta arriva al culmine di un ottimo momento. Nell’ultima settimana, infatti, il programma della prima rete ha vissuto una crescita dello share superando in diverse occasioni il competitor La Ruota della Fortuna. La programmazione normale riprenderà sabato 7 febbraio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le pause colpiranno anche il daytime di Rai 2, con Ore 14 di Milo Infante e Bella Ma’ di Pierluigi Diaco sospesi durante l’evento. Le cerimonie di apertura e chiusura saranno trasmesse da San Siro, offrendo un racconto completo delle Olimpiadi, prima del successivo cambiamento del palinsesto dovuto a Sanremo, dal 24 al 28 febbraio.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pioggia di stelle in arrivo
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà oggi, venerdì 6 febbraio allo Stadio Meazza di Milano. Tante le star che arriveranno. Tra gli ospiti musicali attesi ci sono Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e il rapper Ghali, rappresentanti rispettivamente della scena internazionale, della musica italiana classica e pop, e dell’urban contemporaneo. Cresce l’attesa anche per una possibile sorpresa internazionale: Dua Lipa, protagonista di un video promozionale a Milano, potrebbe esibirsi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Parlando di una star in particolare, Mariah Carey, icona del pop internazionale, sembra che si esibirà durante la cerimonia ufficiale delle Olimpiadi invernali cantando il celebre brano italiano Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno.
Un video trapelato dai social durante le prove a San Siro ha anticipato l’indiscrezione, infrangendo la consueta riservatezza. Mariah interpreterà il classico con il suo inconfondibile stile vocale e i celebri "melismi" che l’hanno resa famosa negli anni ’90, portando la sua estetica candy pop in un contesto musicale tradizionale italiano.
Potrebbe interessarti anche
Rai, terremoto Olimpiadi sui palinsesti: cancellatato anche Affari Tuoi di De Martino. Cosa cambia
I giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 rivoluzioneranno la programmazion...
Milano Cortina 2026, Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey sul palco: attesa alle stelle per lo show dell’anno
Chi saranno gli ospiti musicali della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano C...
Olimpiadi Milano-Cortina, Mariah Carey apre la cerimonia con 'Nel blu dipinto di blu': lo spoiler social
La cantante, ospite domani a San Siro per l'apertura delle Giochi, renderà omaggio a...
Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia con Mattarella e star mondiali su Rai 1. Chi canta e scaletta
L'inaugurazione dei Giochi invernali a San Siro unirà volti del cinema, della musica...
Milo Infante fermato dalla Rai, Ore 14 pomeriggio non va più in onda: i motivi dello stop
Oggi 6 febbraio inizia uno stop lunghissimo per il talk di Milo Infante che deve far...
Milano Cortina 2026, Tom Cruise sfida la neve e Matilda De Angelis incanta: chi vedremo alla Cerimonia di apertura
Per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono ...
Le novità Rai di Febbraio 2026: non solo Sanremo e le Olimpiadi, torna Cuori con la terza stagione e arriva Portobello
Febbraio in Rai tra grandi eventi, fiction amatissime e nuovi equilibri di palinsest...
Tali e Quali, puntata 9 gennaio: 'Mariah Carey' esagerata e Carlo Conti fa infuriare il web (due volte)
Vincitori e classifica della puntata del 9 gennaio. Siparietti divertenti ed emozion...