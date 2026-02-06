Affari Tuoi, Rai 1 cancella De Martino (e Gerry Scotti si rifiata): perché salta la puntata di stasera Salta l’appuntamento con Stefano De Martino stasera, 6 febbraio: Rai 1 stravolge il palinsesto per la copertura completa della cerimonia inaugurale olimpica.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Stasera, 6 febbraio 2026, il pubblico di Rai 1 dovrà fare a meno di Stefano De Martino: Affari Tuoi va in pausa per un evento straordinario. La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina monopolizzerà il palinsesto, trasformando la rete in un canale "totalmente olimpico". Per due settimane, gare, dirette e commenti prenderanno il sopravvento, costringendo programmi molto seguiti a fermarsi. Ma vediamo quando tornerà in onda De Martino.

Affari Tuoi non va in onda stasera (6 febbraio): il motivo

Febbraio sarà un mese un po’ travagliato per i palinsesti Rai a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che cambieranno temporaneamente le abitudini del pubblico. Tra i programmi sospesi, anche Affari Tuoi, mentre Rai 2 diventerà la rete centrale per la copertura delle gare. Dal 6 al 22 febbraio, la Rai offrirà una programmazione olimpica completa: dalle 8:45 con Mattina Olimpica fino alle 22:45 con Notti Olimpiche, con lunghe dirette e quattro edizioni giornaliere del TG Olimpico. Anche Rai 1 subirà modifiche: venerdì 6 febbraio il TG1 sarà anticipato e ridotto, e salteranno temporaneamente Cinque minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi per trasmettere la cerimonia di apertura. Per il gioco dei pacchi, la sosta arriva al culmine di un ottimo momento. Nell’ultima settimana, infatti, il programma della prima rete ha vissuto una crescita dello share superando in diverse occasioni il competitor La Ruota della Fortuna. La programmazione normale riprenderà sabato 7 febbraio.

Le pause colpiranno anche il daytime di Rai 2, con Ore 14 di Milo Infante e Bella Ma’ di Pierluigi Diaco sospesi durante l’evento. Le cerimonie di apertura e chiusura saranno trasmesse da San Siro, offrendo un racconto completo delle Olimpiadi, prima del successivo cambiamento del palinsesto dovuto a Sanremo, dal 24 al 28 febbraio.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pioggia di stelle in arrivo

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà oggi, venerdì 6 febbraio allo Stadio Meazza di Milano. Tante le star che arriveranno. Tra gli ospiti musicali attesi ci sono Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e il rapper Ghali, rappresentanti rispettivamente della scena internazionale, della musica italiana classica e pop, e dell’urban contemporaneo. Cresce l’attesa anche per una possibile sorpresa internazionale: Dua Lipa, protagonista di un video promozionale a Milano, potrebbe esibirsi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Parlando di una star in particolare, Mariah Carey, icona del pop internazionale, sembra che si esibirà durante la cerimonia ufficiale delle Olimpiadi invernali cantando il celebre brano italiano Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno.

Un video trapelato dai social durante le prove a San Siro ha anticipato l’indiscrezione, infrangendo la consueta riservatezza. Mariah interpreterà il classico con il suo inconfondibile stile vocale e i celebri "melismi" che l’hanno resa famosa negli anni ’90, portando la sua estetica candy pop in un contesto musicale tradizionale italiano.

