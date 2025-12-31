Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga) Stasera in occasione della notte di Capodanno il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 non andrà in onda, a contrario de La Ruota: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Pausa per Stefano De Martino. Oggi mercoledì 31 dicembre 2025, infatti, Affari Tuoi non andrà in onda. Dopo non essere mancato nè alla vigilia nè a Natale, infatti, il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 salterà il primo appuntamento di questo periodo festivo e, in occasione della notte di San Silvestro, lascerà spazio al Capodanno Rai condotto da Marco Liorni e non solo. Campo libero, dunque, per la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che andrà regolarmente in onda su Canale 5 con un appuntamento speciale. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Affari Tuoi cancellato: perché e cosa va in onda (mercoledì 31 dicembre 2025)

Dopo una lunghissima cavalcata (l’ultimo appuntamento saltato risale allo scorso novembre per spazio alla partita della Nazionale di calcio), Stefano De Martino si prenderà una piccola ‘pausa’. Oggi mercoledì 31 dicembre 2025, infatti, Affari Tuoi non andrà in onda. Per il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 – come anticipato – sarà la prima puntata ‘saltata’ di queste vacanze natalizie; dopo essere andato in onda sia il 24 che il 25 dicembre, infatti, De Martino si fermerà in occasione della notte di San Silvestro che aprirà al nuovo anno. Ma cosa andrà in onda al posto di Affari Tuoi stasera? Al termine dell’edizione delle 20 del Tg1, alle 20:30 andrà in onda il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Dopo il discorso di Sergio Mattarella si aprirà la prima serata di Rai 1, con Marco Liorni al timone de L’anno che verrà e dell’intera notte di Capodanno fino all’arrivo del 2026.

Quando torna in onda Stefano De Martino: Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna ne approfittano

Dopo essere andato in onda in tutto il periodo natalizio (registrando anche un exploit negli ascolti e recuperando terreno su Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna), Stefano De Martino si fermerà dunque per l’ultima volta di questo 2025. Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda domani giovedì 1° dicembre 2026 per il primo appuntamento del nuovo anno, per poi lasciare spazio al capolavoro Disney Biancaneve in prima serata.

A contrario di Affari Tuoi e De Martino, oggi mercoledì 31 dicembre 2025 Gerry Scotti sarà invece regolarmente in onda al timone de La Ruota della Fortuna nell’access prime time di Canale 5. Dopo avere allungato nuovamente sulla concorrenza di Rai 1 negli ascolti tv, stasera andrà infatti in onda una puntata speciale (con chiusura alle 22) per poi passare la linea a Federica Panicucci, che condurrà insieme a Fabio Rovazzi il Capodanno in Musica in diretta da piazza Libertà a Bari.

