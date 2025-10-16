De Martino, Affari Tuoi non sarà rimpiazzato (ma è nervoso con la Rai per Belen): cosa succede Nuove indiscrezioni sul futuro del conduttore di punta della rete ammiraglia che sembrerebbe non essere particolarmente contento di un dettaglio: quale.

Indiscrezioni inedite sul futuro del buon Stefano De Martino in Rai. Mentre il conduttore continua a dare tutto se stesso nel portare avanti Affari Tuoi, costantemente in lotta con La Ruota delle Fortuna, nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni in merito alla possibilità per il prossimo anno di vedere lo storico format Ok il prezzo è giusto durante i mesi estivi come rimpiazzo dell’amato ‘gioco dei pacchi’. Proprio su questo, Dagospia ha fornito oggi importanti novità, sottolineando anche un leggero malcontento da parte di De Martino. Il motivo? C’entra Belen. Scopriamolo.

Affari Tuoi, De Martino non sarà rimpiazzato

Nelle ultime ore, il portale Dagospia ha rivelato importanti indiscrezioni in merito ai rumors sull’approdo in Rai dello storico format Mediaset Ok il prezzo è giusto. Se inizialmente sembrava che il programma dovesse rimpiazzare Affari Tuoi per i mesi estivi, le ultime indiscrezioni cambiano del tutto le carte in tavola. "Come vi abbiamo svelato i vertici di TeleMeloni hanno deciso di ‘vendicarsi’ di Pier Silvio Berlusconi acquistando i diritti dello storico game del Biscione condotto da Iva Zanicchi. Inizialmente avevano pensato a questo format per l’access prime time ma il programma prodotto da Fremantle potrebbe approdare in prime time per quattro puntate nella primavera 2026. Per Insinna arriverà la fumata bianca?", riporta Dagospia.

In altre parole, nessun rimpiazzo per De Martino che potrebbe continuare con Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1 anche più del solito, prolungandosi addirittura fino all’estate inoltrata. Allo stesso tempo, il programma Ok il prezzo è giusto potrebbe invece approdare in prima serata dalla primavera 2026 con la conduzione di Flavio Insinna, dopo l’esperienza non troppo fortunata a La7 e quella a Tale e Quale Show in coppia con Gabrielle Cirilli.

De Martino nervoso con la Rai: c’entra Belen

Ma le indiscrezioni di Dagospia non finiscono qui, dato che nelle ultime ore il portale ha aggiunto anche qualche dettaglio in più a proposito di De Martino, il quale sembrerebbe non aver digerito molto bene una questione in particolare che riguarda Belen. "De Martino si ritrova nella ‘sua’ TeleMeloni Belen Rodriguez. L’argentina ha ottenuto un programma su Radio 2, ha partecipato a ‘Ballando con le Stelle’, sarà tra le protagoniste di ‘Belve’ e per Fanpage potrebbe ottenere la co-conduzione di ‘Sanremo Giovani’. I rapporti con la ex non sarebbero così sereni (a differenza di quanto si racconta) e ritrovarsela nella ‘sua’ Rai non lo renderebbe felice", riporta Dagospia. Questa co-esistenza in Rai creerà nuove tensioni tra gli ex coniugi? Chi vivrà, vedrà.

