De Martino, Affari Tuoi in campo con i Mondiali e poi lo stop: la Rai ufficializza date ed erede. Il nodo La Ruota della Fortuna Il game show di punta di Rai 1 andrà in onda anche nel periodo della Coppa del Mondo fino a luglio, poi spazio a Marco Liorni in access: la ‘riposta’ Mediaset

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Estate rimandata per Stefano De Martino. Proprio come si era vociferato nelle ultime settimane, infatti, Affari Tuoi proseguirà fino a luglio. Il game show di punta di Rai 1 continuerà dunque ad andare in onda anche nel periodo dei Mondiali 2026, che si chiuderanno con la finalissima del prossimo 19 luglio. Spazio poi a Marco Liorni e L’Eredità, che sbarcheranno per la prima volta nell’access prime time prendendo il posto proprio di De Martino. Scopriamo tutto il calendario e la nuova programmazione nel dettaglio.

Affari Tuoi prosegue a oltranza: straordinari per Stefano De Martino (anche con i Mondiali)

Le voci si rincorrevano da tempo, ora c’è l’ufficialità: Affari Tuoi andrà in onda fino a luglio. Stefano De Martino sarà quindi chiamato a quasi un mese di ‘straordinari’ (l’anno scorso terminò la sua corsa a fine giugno, Amadeus chiudeva anche a inizio giugno). Rai ha deciso di non rischiare di compiere l’errore dello scorso anno, quando La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti partì a metà luglio su Canale 5 giocando d’anticipo e imponendosi come rivale diretto di Affari Tuoi in una battaglia all’ultimo spettatore serratissima ancora oggi. Il game show condotto da Stefano De Martino, dunque, continuerà ad andare in onda anche nel periodo dei Mondiali 2026, che inizieranno il prossimo 11 giugno. Il 19 luglio 2026 si giocherà la finalissima, poi Rai 1 farà definitivamente spazio al palinsesto estivo. Come si ipotizzata da tempo, sarà Marco Liorni l’erede di De Martino: L’Eredità sbarcherà infatti nell’access prime time della prima rete a partire da lunedì 20 luglio. La fascia preserale dell’estate, invece, passerà a Pino Insegno e a Reazione a catena, come ormai da tradizione. Il ‘trasloco’ di Liorni alle 20:30 dopo il Tg1 proseguirà fino al 5 settembre, quando Affari Tuoi tornerà in onda.

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La strategia Mediaset: come Canale 5 ‘risponderà’ a Rai 1

Se il palinsesto estivo di Rai 1 è ormai delineato, lo stesso non si può dire per quello di Canale 5. Mediaset sta ancora studiando la mossa giusta da fare per sostituire La Ruota della Fortuna, vera e propria certezza dell’access prime time della rete ammiraglia che, tuttavia, avrà bisogno di una pausa (va in onda ininterrottamente da luglio 2025) per non usurare il format. Al momento regna ancora l’indecisione, mentre per quanto riguarda la fascia preserale si pensa a un ‘test’ estivo con il ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto! o The Wall.

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