Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi, siparietto 'piccante' per Stefano De Martino. Imbarazzo e doppi sensi a raffica: "Abbiamo cominciato male"

Che cosa è successo nell'ultima puntata di Affari Tuoi in onda su Rai 1: concorrente, vincita e i momenti salienti della partita del 26 maggio 2026

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Stefano De Martino
IPA

Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata settimanale di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il conduttore campano, insieme ai pacchisti, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ha guidato la partita della serata tra musica, momenti emozionanti e tante risate in una giornata in cui è stato presente nelle ultime notizie e indiscrezioni legate alla vicenda Belén Rodriguez. Ecco cosa è successo nella puntata del 26 maggio 2026.

Affari Tuoi: il riassunto della puntata del 26 maggio 2026

Gioca la partita di questa sera il concorrente del Trentino-Alto Adige, Claudio, organizzatore di eventi allegro e molto simpatico. Originario di Bressanone in provincia di Bolzano, si è fatto accompagnare da Elizabeth, la sua dolce metà. Il suo pacco è il numero 15. L’invenzione di Herbert è dedicata agli uccelli, con un’elica speciale pensata per proteggerli: "il felicottero". La puntata parte all’insegna di grasse risate e doppi sensi, perché De Martino, poi, elencando le gesta di Claudio nel suo lavoro di organizzatore di eventi, ha parlato della sua maggiore conquista: lo strudel più lungo del mondo. Da quel momento in poi, una serie di risate e allusioni che, per tutta la serata, hanno provocato imbarazzo e divertimento durante la gara. I primi sei pacchi vedono sfumare tre pacchi blu, ma escono anche i premi da 50mila, i 75mila e i 100mila per Claudio. Il concorrente rifiuta un’offerta da 25mila euro e il cambio pacco: a questo punto restano tre pacchi blu, il pacco nero e quattro pacchi rossi, compresi i 200mila e i 300mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi: quanto ha vinto il concorrente del Trentino-Alto Adige

Claudio ed Elizabeth rifiutano l’offerta di 35mila euro. La partita prosegue con un pacco alla volta e la coppia apre un blu, poi rifiuta 40mila euro offerti dal Dottore. I due vogliono anche regalare al pubblico in studio e a casa uno spettacolo degno degli eventi che organizzano, proseguono la partita. I due trovano poi un altro pacco blu, quello contenente l’invenzione di Herbert Ballerina. Claudio rifiuta anche l’offerta da 50mila euro. Restano così un solo pacco blu, il pacco nero, i 20mila, i 30mila, i 200mila e i 300mila euro. Purtroppo, però, arriva il passo falso: la coppia perde i 200mila euro e il Dottore offre 30mila euro. Niente da fare e si prosegue. Il concorrente altoatesino, purtroppo, perde anche la cifra più alta e decide di cambiare pacco nel finale, scegliendo il numero 12. Nel pacco che ha lasciato c’erano 20mila euro. Claudio resta così con due possibilità: il pacco nero e i 200 euro. Accettano un’offerta da 22mila euro per esaudire il sogno di visitare la Polinesia. Nel pacco 12 del concorrente c’erano i 200 euro, mentre nel pacco nero, la cifra all’interno era di 20mila euro.

Potrebbe interessarti anche

Martina Miliddi

Affari Tuoi, Martina Miliddi protagonista: "Pazienza e dedizione", la chiusura più dolce di sempre con De Martino

Herbert Ballerina esilarante: la frase di stasera 5 maggio 2026 accende Stefano De M...
Affari tuoi cosa è successo puntata 15 maggio 2026

Affari tuoi, De Martino non gradisce lo scherzo di Herbert e difende Martina Miliddi: poi si finisce in lacrime

Nuova emozionante e divertente puntata di Affari tuoi in onda venerdì 15 maggio 2026...
affari tuoi cosa successo puntata 12 aprile 2026

Ad Affari Tuoi è De Martino show, volano oggetti ma non salva Nadia (in lacrime): "Qui non si ragiona"

La puntata di Affari Tuoi del 12 aprile tra risate e colpi di scena: Nadia incassa 5...
Affari tuoi cosa è successo puntata 28 aprile 2026

Affari Tuoi, De Martino stravolto da Martina Miliddi: “È incredibile”. Il paragone (spietato) con Herbert Ballerina

Nella nuova puntata del 28 aprile giocano le tre gemelle Laura, Federica e Michela, ...
Affari tuoi cosa è successo puntata 24 aprile 2026

Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: "Non preoccuparti"

Nella nuova puntata del 24 aprile gioca Francesca, che porta a casa 50mila euro offe...
Affari Tuoi

Affari Tuoi, la profezia che mette in crisi De Martino: "Non era previsto". Puntata insolita e finale clamoroso, cosa è successo

La puntata del 20 maggio 2026 di Affari Tuoi su Rai 1: chi ha giocato, la vincita e ...
Affari tuoi cosa è successo puntata 20 aprile 2026

Affari tuoi, la richiesta inedita di Simone cambia le regole: De Martino rimpiazzato da Herbert Ballerina. Perché

Nella nuova puntata del 20 aprile c'è Simone, che gioca una partita sfortunata dall'...
Affari tuoi cosa è successo puntata 7 aprile 2026

Affari tuoi, la richiesta di Tommaso fa sbottare De Martino: "Presento io, faccio io le domande". Poi il disastro

Nella nuova puntata del 7 aprile giocano Tommaso e Martina, moglie e marito che torn...
Affari tuoi cosa è successo puntata 7 maggio

Affari Tuoi, altro che De Martino: Martina Miliddi pazza di Herbert Ballerina: “Sei il mio momento preferito"

Nella nuova puntata del 7 maggio gioca Sara, che parte male ma finisce bene con 38mi...

Salute

Tumore dell’ovaio

I progressi della ricerca per cure personalizzate e qualità della vita

LEGGI

Personaggi

Anticipazioni Domenica In, la conduttrice Mara Venier

Mara Venier
Angie

Angie
Paris Jackson

Paris Jackson
Nicole Minetti

Nicole Minetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963