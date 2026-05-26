Affari Tuoi, siparietto 'piccante' per Stefano De Martino. Imbarazzo e doppi sensi a raffica: "Abbiamo cominciato male"
Che cosa è successo nell'ultima puntata di Affari Tuoi in onda su Rai 1: concorrente, vincita e i momenti salienti della partita del 26 maggio 2026
Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata settimanale di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il conduttore campano, insieme ai pacchisti, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ha guidato la partita della serata tra musica, momenti emozionanti e tante risate in una giornata in cui è stato presente nelle ultime notizie e indiscrezioni legate alla vicenda Belén Rodriguez. Ecco cosa è successo nella puntata del 26 maggio 2026.
Affari Tuoi: il riassunto della puntata del 26 maggio 2026
Gioca la partita di questa sera il concorrente del Trentino-Alto Adige, Claudio, organizzatore di eventi allegro e molto simpatico. Originario di Bressanone in provincia di Bolzano, si è fatto accompagnare da Elizabeth, la sua dolce metà. Il suo pacco è il numero 15. L’invenzione di Herbert è dedicata agli uccelli, con un’elica speciale pensata per proteggerli: "il felicottero". La puntata parte all’insegna di grasse risate e doppi sensi, perché De Martino, poi, elencando le gesta di Claudio nel suo lavoro di organizzatore di eventi, ha parlato della sua maggiore conquista: lo strudel più lungo del mondo. Da quel momento in poi, una serie di risate e allusioni che, per tutta la serata, hanno provocato imbarazzo e divertimento durante la gara. I primi sei pacchi vedono sfumare tre pacchi blu, ma escono anche i premi da 50mila, i 75mila e i 100mila per Claudio. Il concorrente rifiuta un’offerta da 25mila euro e il cambio pacco: a questo punto restano tre pacchi blu, il pacco nero e quattro pacchi rossi, compresi i 200mila e i 300mila euro.
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Affari Tuoi: quanto ha vinto il concorrente del Trentino-Alto Adige
Claudio ed Elizabeth rifiutano l’offerta di 35mila euro. La partita prosegue con un pacco alla volta e la coppia apre un blu, poi rifiuta 40mila euro offerti dal Dottore. I due vogliono anche regalare al pubblico in studio e a casa uno spettacolo degno degli eventi che organizzano, proseguono la partita. I due trovano poi un altro pacco blu, quello contenente l’invenzione di Herbert Ballerina. Claudio rifiuta anche l’offerta da 50mila euro. Restano così un solo pacco blu, il pacco nero, i 20mila, i 30mila, i 200mila e i 300mila euro. Purtroppo, però, arriva il passo falso: la coppia perde i 200mila euro e il Dottore offre 30mila euro. Niente da fare e si prosegue. Il concorrente altoatesino, purtroppo, perde anche la cifra più alta e decide di cambiare pacco nel finale, scegliendo il numero 12. Nel pacco che ha lasciato c’erano 20mila euro. Claudio resta così con due possibilità: il pacco nero e i 200 euro. Accettano un’offerta da 22mila euro per esaudire il sogno di visitare la Polinesia. Nel pacco 12 del concorrente c’erano i 200 euro, mentre nel pacco nero, la cifra all’interno era di 20mila euro.
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