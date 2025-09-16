Affari Tuoi, De Martino gelido sul flop ascolti Tv: le sue parole dopo il boom di Gerry Scotti
Il conduttore ha commentato il successo de La Ruota della Fortuna nell’access prime time di Canale 5 contro Rai 1: “Io non credo di dovere arginare nessuno”
La nuova stagione televisiva è entrata nel vivo e tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vera e propria sorpresa degli ascolti tv, La Ruota della Fortuna sta facendo meglio di Affari Tuoi nella ‘guerra’ dei dati Auditel dell’access prime time e per De Martino – dominatore assoluto di questa fascia oraria fino a pochi mesi fa – è tempo di incassare e fare i primi bilanci. Il conduttore campano si è raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato anche del successo di ‘zio Gerry’ su Canale 5. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Stefano De Martino sul confronto con Gerry Scotti: cosa ha detto
La rotta non è stata invertita e anche la nuova settimana degli ascolti tv si è aperta con un altro trionfo di Gerry Scotti nell’access prime time. Ieri lunedì 15 settembre 2025, infatti, La Ruota della Fortuna si è confermata padrona dei dati Auditel prendendo il largo su Stefano De Martino e Affari Tuoi. Per l’ex marito di Belén Rodríguez si tratta dell’ennesima batosta contro ‘zio Gerry’ che, da quando è sbarcato nella nuova fascia oraria, non ha lasciato scampo alla concorrenza Rai. La tv di Stato è pronta a correre ai ripari (si parla del ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto!) e De Martino dovrà rimboccarsi le maniche per risalire la china al timone di Affari Tuoi. Il conduttore campano – come anticipato – si è raccontato in una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato per la prima volta della sfida a distanza con Gerry Scotti.
Stefano De Martino ha chiarito di non sentire alcuna responsabilità in questa ‘battaglia’ contro La Ruota: "Io non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria Azienda". Il conduttore di Affari Tuoi ha poi paragonato la situazione dell’access prime time a quella di una via di negozi, dove ognuno è concentrato sui propri prodotti: "Io e Gerry siamo come due commercianti che hanno la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e poi cominciamo a lavorare…". De Martino si è anzi detto contento di questa sfida all’ultimo spettatore, segnale di una televisione piena di offerte: "È ovvio che ognuno di noi provi a fare cassa, ma la cosa bella secondo me è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata".
Il ritorno in tv di Stasera Tutto è Possibile: le parole di De Martino
Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Stefano De Martino ha parlato anche di Stasera Tutto è Possibile, confermando di fatto il ritorno in tv del ‘suo’ storico show su Rai 2. "Faremo un altro giro" ha spiegato il conduttore di STEP, portato al ripensamento dopo l’addio in lacrime della scorsa stagione: "Pensavo di aver dato tutto e di fermarmi. L’affetto delle persone però mi ha fatto cambiare idea (…) In così tanti mi hanno chiesto di tornare che non si può tradire il pubblico".
