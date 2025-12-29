Affari Tuoi, De Martino ‘esplode’ grazie alle feste: i numeri (inattesi) che preoccupano Gerry Scotti Il gioco dei pacchi si conferma un osso duro per lo show di Canale 5. E anche 'Chi vuol essere milionario' inizia a soffrire la contro-programmazione delle fiction Rai.

Affari Tuoi continua il suo momento d’oro grazie alle festività natalizie, con numeri che ormai si avvicinano stabilmente (e pericolosamente) al quiz di Canale5 La Ruota della Fortuna. Complice la scelta di non prendersi pause, e un format di Scotti sempre più ‘spremuto’ dai vertici, De Martino sta finalmente riuscendo nell’impresa di insediare i rivali dopo mesi di netta sofferenza sul fronte auditel. E anche la sfida della domenica sera, con Chi vuol essere milionario contrapposto alle fiction Rai, sta riservando sorprese amare per la rete di Pier Silvio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Affari Tuoi, l’exploit di De Martino grazie alle festività

I numeri di ieri sera hanno confermato il trend. Affari Tuoi è in ripresa, e Stefano De Martino ‘gongola’ al pensiero di poter finalmente competere alla pari con Gerry Scotti. Nella sera di ieri, domenica 28 dicembre, il programma dei pacchi ha segnato un exploit con 4.653.000 spettatori e il 24,7% di share (dalle 20.46 alle 21.39). Appena un punto di differenza rispetto a La Ruota della Fortuna su Canale5, che ha totalizzato 4.831.000 telespettatori e il 25,8% di share (dalle 20.48 alle 21.54). Un margine minimo – meno di 200.000 spettatori – che per Rai 1 ha il sapore della rivincita, considerando che La Ruota può fare affidamento anche su qualche minuto in più di messa in onda.

E i risultati non si limitano alla sola giornata di ieri. È infatti l’intero trend delle feste natalizie a premiare chiaramente Affari Tuoi, con una risalita netta soprattutto nei momenti di sovrapposizione con il rivale Mediaset. Quest’anno, entrambi i format non si sono fermati per il 24 (e andranno in onda anche il 31 dicembre), rompendo nettamente con la tradizione del passato. E questo tour de force potrebbe finire per premiare più De Martino che Scotti. Alle prese nel frattempo con qualche problema anche su altri fronti.

Gerry Scotti sotto pressione su Canale 5

La domenica di Scotti si è complicata ulteriormente, ieri, con la sconfitta in prime time di Chi vuol essere milionario. Lo show ha raccolto 2.274.000 spettatori con il 18,8% di share, battuto di un soffio dalla fiction di Rai 1 "Se fossi te". La miniserie con Marco Bocci e Laura Chiatti, apprezzatissima dal pubblico, ha debuttato con 2.905.000 telespettatori e il 18,9%, e per la prima volta il conduttore simbolo di Mediaset è apparso in sofferenza su due fronti: access prime time e prima serata.

Certo, Scotti resta competitivo con ascolti altissimi, e si fatica al momento a parlare di vera e propria debacle. Ma è chiaro che il conduttore, alla lunga, rischia di perdere smalto e di riconsegnare lo ‘scettro’ al rivale De Martino. A meno che il Biscione non gli conceda una piccola pausa per ricaricare le batterie. In vista di un altro anno che si preannuncia combattutissimo tra i due padroni indiscussi dell’access prime time.

