Affari Tuoi, la puntata più dura da superare. Stefano De Martino travolto dall'emozione: "Non è stato facile"
Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 27 maggio 2026? Chi ha giocato, vincita e momenti salienti con Stefano De Martino e Herbert Ballerina
Nella partita di Affari Tuoi del 27 maggio 2026 ha giocato Giada, la concorrente dell’Emilia Romagna originaria di Forlì. Estetista, 31 anni, era accompagnata dal papà Franco. Dopo la gara di ieri, carica di allusioni e risate in studio, Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi hanno portato su Rai 1 una nuova serata ricca di emozioni e colpi di scena. Ecco che cosa è successo.
Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 27 maggio 2026
Come ogni mercoledì, a guidare la puntata di Affari Tuoi nella prima fase è stato Herbert Ballerina, e a mostrare l’invenzione della serata ci ha pensato De Martino. Si tratta di una "palla di pelle di pollo" per permettere ai pesci di giungere meglio a galla e agguantarli. I primi quattro pacchi di Giada sono tutti blu. Chiude la prima parte della manche eliminando i 15mila e purtroppo i 300mila euro. Con la prima chiamata del Dottore la concorrente decide di cambiare il suo pacco, il numero 4, per prendere il numero 17: lascia così 200 euro. Proseguendo trova purtroppo anche i 200mila euro. Il Dottore offre 17mila euro e annuncia che, in caso di rifiuto, dovrà aprire ben cinque pacchi insieme. Giada continua e riequilibra tutto con tre pacchi blu e tre rossi.
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Affari Tuoi: cosa ha vinto la concorrente Giada dall’Emilia Romagna
La storia di Giada è segnata dalla perdita della mamma quando era molto piccola. Suo padre si è occupato di lei, delle sue due sorelle, della casa e del lavoro dopo la morte della moglie. A questo punto della gara Giada decide ancora una volta di cambiare pacco lasciando il suo 17 per il numero 12: lascia così 0 euro. Purtroppo la cavalcata prende una piega pessima. La giovane originaria di Forlì elimina il pacco da 100mila euro e resta così con due pacchi blu, i 10mila e i 20mila euro. Purtroppo si arriva quindi alla Regione Fortunata per provare a vincere qualcosa e non tornare a casa a mani vuote. Dopo i pronostici di Lupo e i consigli in studio da parte di Stefano, Martina e Herbert, Giada e suo padre scelgono l’Abruzzo e il Molise proprio per le origini dei genitori della concorrente. De Martino sul finale ha ripercorso la vita e la partita di Giada soffermandosi sulla perdita della sua mamma e sottolineando quanto quella puntata sia stata emotivamente tesa da portare avanti. Rivolgendosi al padre ha detto "Non è stato facile, ma hai fatto sicuramente un buon lavoro". La Regione Fortunata però, a sorpresa, era il Molise e così la vincita è stata di 50mila euro. La puntata, tesa e difficile per tutti, si è conclusa tra la commozione e la felicità generali in studio.
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