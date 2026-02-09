Affari Tuoi, De Martino travolge Scotti e 'promosso' dalla Rai, ma scoppia la polemica sulle pacchiste: "Non è un buon esempio"
Serata speciale per ‘il gioco dei pacchi’ che venerdì 13 celebrerà l’amore in prima serata, ma non senza qualche polemica sui concorrenti: scopriamo di più.
L’amato game show Affari Tuoi, condotto ogni sera da Stefano De Martino, sta vivendo un ottimo periodo dal punto di vista dello share. Dopo un inizio stagione che per settimane lo ha visto un passo indietro rispetto a La Ruota della Fortuna di Canale 5, negli ultimi giorni De Martino è riuscito ad invertire il trend portando Affari Tuoi a battere, sera dopo sera, anche il proficuo gioco Mediaset condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Un ottimo momento, dunque, per proporre al pubblico anche un ulteriore speciale del programma, che venerdì 13 andrà in onda in prima serata per celebrare l’amore e, ovviamente, non senza polemiche: ecco tutti i dettagli.
Affari Tuoi, serata speciale per celebrare l’amore: De Martino ‘promosso’
Lo speciale Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte arriva proprio al culmine di un momento d’oro del programma. Dopo aver vinto contro Gerry Scotti per diverse serate, De Martino debutta in prima serata venerdì 13 febbraio con uno speciale del ‘gioco dei pacchi’ che vede protagoniste coppie pronte a convolare a nozze. Una serata di puro intrattenimento pensata per celebrare l’amore proprio il giorno prima dell’iconica festa degli innamorati.
Affari Tuoi vola, ma scoppia la polemica sulle pacchiste
Se dal punto di vista degli ascolti Affari Tuoi è riuscito concretamente a rimontare, le opinioni del pubblico a casa risultano invece essere ancora molto contrastanti. Sui social in questi giorni è emersa una grossa polemica sulla scelta delle concorrenti femminili, sempre perfette e bellissime a discapito dei modelli ‘normali’ e comuni che si vedevano in precedenza. A scatenare ancor di più gli animi del web sarebbe stata la puntata di sabato 7 febbraio, che come protagonista ha visto Guendalina, giovane ragazza bellissima che "quando serve" fa anche la modella.
In molti sembrerebbero non aver apprezzato la scelta. "Ma è una trasmissione di sole Bonazze? Ma che razza di discriminazione è questa? Il canone lo pagano anche i brutti e tutte le categorie hanno diritto di essere scelte e partecipare!", si legge dunque in un commento social. E ancora: "Tutte belle, denti perfetti, sembrano tutte attrici, ma la donna normale, timida, dentatura non perfetta, con qualche difetto dov’è? Questo non è un buon esempio", "Le sfigate e brutte non le prendono. Rassegnatevi", "Non c’è una donna, dico una, sopra i 50", "Ma basta, permettete di giocare anche a chi è basso, grasso, boh solo i belli hanno diritto di partecipare? Solo loro hanno diritto?", "Ma sempre tutte belle e modelle? Dare la possibilità di giocare anche a persone ‘normali’ tipo casalinghe, operaie e persone diversamente abili… no?".
