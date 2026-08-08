Affari Tuoi, De Martino e Ballerina come ‘Totò e Peppino’: già virale il promo da Milano (ma Martina Miliddi è 'muta') Il primo promo della nuova stagione del gioco dei pacchi celebra il trasloco a Milano con una parodia di Totò e Peppino: il conduttore conquista il pubblico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il conto alla rovescia per il ritorno di Affari Tuoi è già cominciato e Rai 1 ha deciso di scaldare il pubblico con un promo che strizza l’occhio alla storia del cinema italiano. Stefano De Martino ed Herbert Ballerina sono i protagonisti di una divertente parodia di Totò e Peppino, alle prese con il loro primo arrivo a Milano. Una scelta tutt’altro che casuale: la nuova edizione del game show, al via il 6 settembre, sarà infatti la prima registrata nel capoluogo lombardo dopo l’addio agli studi di Roma. Nel video compare anche Martina Miliddi, amatissima dal pubblico.

Affari Tuoi si prepara a partire da Milano e lo fa con un omaggio a Totò e Peppino

Lo spot di Affari Tuoi punta sulla parodia e omaggia il celebre film di Totò e Peppino. Arrivati alla Stazione Centrale di Milano, De Martino e Herbert Ballerina interpretano due viaggiatori impreparati alle temperature del Nord, riprendendo alcune delle battute più famose della pellicola e ricreandone l’atmosfera surreale. Anche il Dottore partecipa alla gag, contattandoli attraverso un vecchio telefono a disco. La scena si conclude con una battuta tipicamente milanese: alla richiesta di De Martino di dire qualcosa di caratteristico della città, Ballerina risponde "cotoletta". Il promo celebra così la tradizione cinematografica italiana e, allo stesso tempo, anticipa il trasferimento di Affari Tuoi da Roma a Milano nella prossima stagione. Non è escluso che questo sia solo il primo di una serie di spot dedicati alla nuova sede, magari con un secondo omaggio alla celebre scena del vigile in Piazza Duomo.

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Affari Tuoi, le reazioni social premiano il promo ma a settembre riparte anche la sfida degli ascolti

A giudicare dalle prime reazioni online, l’idea sembra aver centrato l’obiettivo. Sui social sono comparsi numerosi commenti entusiasti, con spettatori che hanno definito De Martino, Ballerina e Martina il "trio delle meraviglie" e hanno promosso lo spot come uno dei migliori della stagione. "Io li amo!", "Sto schiattando da ieri sera che l’ho visto sto promo!!" e "Il miglior promo della stagione a mani basse! Da inserire subito nelle teche rai!" sono alcune delle reazioni che accompagnano il video, mentre in molti hanno apprezzato proprio il riferimento a Totò e Peppino.

L’entusiasmo per il promo arriva però in un momento interessante anche dal punto di vista televisivo. Affari Tuoi è fermo dal 19 luglio e durante la pausa lascia spazio a L’Eredità Summer, mentre la concorrenza potrebbe presentarsi alla ripartenza con un pubblico già consolidato. Il precedente del 2025 invita infatti parla chiaro: nel settembre dello scorso anno La Ruota della Fortuna riuscì in più occasioni a superare il programma di Rai 1. Questo non significa naturalmente che la storia debba ripetersi nel 2026, anche perché palinsesti, concorrenza e abitudini del pubblico possono cambiare. Ma il precedente rende la sfida del prossimo settembre ancora più interessante: mentre Affari Tuoi punta sulla novità del trasferimento a Milano e sulla forza di De Martino, la concorrenza proverà a sfruttare il vantaggio, eventualmente costruito, durante questi mesi estivi.

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