Affari Tuoi, De Martino incontenibile: il nuovo Gennarino, un lento con Martina Miliddi e l'ospite a sorpresa. Ma il finale è amarissimo Stefano De Martino torna al timone di Affari Tuoi con un nuovo studio, il Contropacco, Tommasino e una sorpresa in studio. La prima puntata parte tra gag e risate, ma la partita si chiude malissimo

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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La pausa estiva è finita e per Affari Tuoi è arrivato il momento di riaprire i pacchi. Il programma di Rai 1 torna questa sera, domenica 6 settembre 2026, con Stefano De Martino nuovamente al timone del celebre gioco dell’access prime time. La nuova edizione, però, porta con sé qualche cambiamento, a partire dalla location. Il programma lascia Roma e trasloca infatti negli studi Rai di via Mecenate a Milano, dove è stato realizzato uno spazio completamente rinnovato. Il nuovo studio punta sulla tecnologia, con grandi ledwall, scenografie e illuminazioni che possono cambiare rapidamente, così da rendere l’ambiente più versatile e adatto anche a serate speciali e appuntamenti in diretta. Vediamo nel dettaglio com’è andata la prima puntata della nuova stagione.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata di domenica 6 settembre 2026

Il concorrente pescato nella fase iniziale è Alessandro del Piemonte che gioca insieme a suo fratello Giampiero. C’è subito un’ovazione in studio per Stefano De Martino: "Applaudite piano, altrimenti si vede che è per finta", ha detto il padrone di casa con la sua proverbiale ironia. Veniamo alla parte saliente, il gioco: debutta il Contropacco, una novità pensata da Herbert Ballerina per aggiungere una componente ironica proprio nei momenti più tesi della partita: una gag, un monologo, una coreografia o persino la presentazione di un ospite. I primi sei pacchi di Alessandro scorrono con due clamorosi imprevisti: escono dalla lista il pacco da 50mila euro e quello da 200mila euro. Il concorrente decide di cambiare il suo pacco: lascia il numero 16 per il numero 5. Aveva solo 5 euro. Alessandro continua spedito e arriva a metà partita con sei pacchi rossi, il Contropacco e quattro pacchi blu. La prima offerta del Dottore è di 29mila euro, ma viene rifiutata dai due fratelli.

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Come è finita la gara di Alessandro ad Affari Tuoi e quanto ha vinto

Il Contropacco viene trovato da Alessandro: arriva in studio un sosia non troppo somigliante a Renato Zero. La partita diventa interessante: con cinque pacchi rossi e tre pacchi blu, il Dottore offre 33mila euro per un solo tiro, ma Alessandro vuole continuare, rincorrendo il sogno dei 300mila euro. Anche la mascotte è cambiata e arriva finalmente il suo momento: dopo il pensionamento di Gennarino, arriva Tommasino, un cucciolo di circa un anno che ha già fatto innamorare tutti. Il concorrente resta con la cifra più alta, 100mila euro e 75mila euro. Ci sono poi altri due pacchi rossi e due pacchi blu: rifiuta 37mila euro e continua. Peccato che, subito dopo, escono sia i 300mila euro che i 75mila euro. Un’altra novità riguarda il sondaggio dei pacchisti che, in un dato momento della partita, possono votare esprimendo cosa farebbero al posto del concorrente. Arriva anche Martina Miliddi, che regala al pubblico un lento con Herbert Ballerina. Alessandro, purtroppo, finisce alla Regione Fortunata, ma sbaglia opzione tornando a casa senza vincere.

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